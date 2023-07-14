"Я была в отчаянии": Елена Кравец рассказала, как сильно ее изменила война

Бывший резидент Студии "Квартал-95" поделилась своими наблюдениями.

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Елена Кравец призналась, как ее изменила война / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Украинская актриса, комик и ведущая Елена Кравец поделилась с поклонниками наблюдениями о том, как ее лично изменила война. Безусловно, у каждого украинца эта трагедия оставила и продолжает оставлять на душе следы. Но в себе артистка заметила также и внешние изменения.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Так Кравец отметила, что в общепринятом значении стала старше, однако беспокоит ее не только это.

"Дело в том, что весной прошлого года, после того, как время уже перестало измеряться одним днем февраля и мы начали жить уже совсем другой жизнью, - я заметила, что как-то стремительно меняюсь: на уровне тела, осанки, лица и глаз.. Взрослею, так сказать, но я уверена, вы понимаете, о чем я", - пишет она.

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Также Елена отметила, что новую себя в новой реальности она воспринимает с трудом, и на первых порах ее это очень злило.

"Я перестала узнавать себя - как внутренне, так и в зеркале. Знаю, что многие из вас чувствовали то же самое, все мы тогда были на одно лицо, не обращали на это внимания и понимали причину этих изменений. Шло время, каждый день войны оставлял свои отпечатки - шрамы на нашей земле, памяти, сознании, а еще-на моей коже, лице и осанке. Это раздражало и добавляло стресса. Я была в отчаянии", - отмечает Елена Кравец.

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