УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Операция на сердце и рождение дочери: Репяхова шокировала новостями про Павлика

Анна Подгорная
13 июля 2023, 14:56 обновлено 13 июля, 14:56
99
Здоровье Вктора Павлика вынуждает артиста лечь на хирургический стол.
Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
Екатерина Репяхова рассказала про проблемы Виктора Павлика с сердцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша, жена и концертный директор украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова философски смотрит на возрастные изменения супруга. Тем не менее 57 лет - это уже не шутки.

Репяхова напугала поклонников сообщением о том, что артист "ходит под риском внезапной смерти" и готовится к операции. На своей странице в Instagram она рассказала, что у Павлика обнаружились проблемы с сердцем.

"Виктор Франкович, как оказалось, родился с пороком сердца (как и его мама). И на данный момент с возрастом один из клапанов вышел из строя, не исполняет свою функцию. И надо ставить искуственный клапан", - рассказала блогерша.

видео дня

Она также отметила, что после хирургического вмешательства певец сможет жить полноценной жизнью в соответствии с его возрастом. Операцию они уже запланировали на грядущую осень.

Виктор Павлик
Екатерина Репяхова рассказала про проблемы Виктора Павлика с сердцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Меж тем Екатерина Репяхова сохраняет спокойствие: она убеждена, что Виктор Павлик проживет долгую и счастливую жизнь. К тому же пара, похоже, не прочь вновь стать родителями, и подарить сыну сестренку.

Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
Екатерина Репяхова рассказала про проблемы Виктора Павлика с сердцем / instagram.com/repyahovakate

Ранее Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками Виктора Павлика любопытной деталью про певца и его сыновей, и назвала, какое у него настоящее имя.

Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.

Другие новости Виктора Павлика и Екатерину Репяхову:

шоу-бизнес Виктор Павлик новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
Реклама

Главное за день

"Это радикально изменит ситуацию": Украина уже получила кассетные боеприпасы – генерал ВСУ

"Это радикально изменит ситуацию": Украина уже получила кассетные боеприпасы – генерал ВСУ

14:55 Украина
"РФ проглотит": Кулеба осадил Лаврова, закатившего истерику насчет F-16 для ВСУ

"РФ проглотит": Кулеба осадил Лаврова, закатившего истерику насчет F-16 для ВСУ

14:48 Украина
Легализация медицинского каннабиса: Рада дала "зеленый свет" законопроекту

Легализация медицинского каннабиса: Рада дала "зеленый свет" законопроекту

13:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:19

Ее едят ложками, но всегда мало: рецепт безумной икры из баклажан по ГОСТу

15:16

Творит чудеса: девушка показала рецепт чистящего средства для духовки

15:04

Россия готовит новый массированный удар: украинцев предупредили о серьезной угрозе

14:56

Операция на сердце и рождение дочери: Репяхова шокировала новостями про Павлика

14:55

"Это радикально изменит ситуацию": Украина уже получила кассетные боеприпасы – генерал ВСУ

Украина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - КусаУкраина может получить приглашение в НАТО через год, война рискует затянуться - Куса
14:53

Девушка показала, как разбить яйцо, чтобы желток остался целымВидео

14:48

"РФ проглотит": Кулеба осадил Лаврова, закатившего истерику насчет F-16 для ВСУ

14:46

Россияне сбросили мощную фугасную бомбу на остров Змеиный

14:23

Украинец разбил лицо российской звезде сериала "Интерны"

Реклама
14:20

Эксперт пояснил, скоро ли Украина получит полноценное членство в НАТО

14:05

"Он стратег и супермен": двойник Путина выслужился перед диктатором

13:56

Камалия показала, чем сразила наповал Мохаммада ЗахураВидео

13:51

Легализация медицинского каннабиса: Рада дала "зеленый свет" законопроекту

13:50

У русских новый кандидат на замещение вакантной должности "публичного Пригожина"мнение

13:38

Боевики ЧВК Вагнер в сопровождении полиции поехали в направлении МосквыВидео

13:34

Гороскоп на завтра 14 июля 2023: Водолеям – успех, Овну - деньги

13:16

"Нет сомнений": глава Пентагона уверен в членстве Украины в НАТО и назвал сроки

13:03

В России скоропостижно скончалась звезда сериала Каменская

13:00

Бездомный накопил 1млн долларов, но продолжает просить милостыню: в чем причина

12:50

"Обращение" Джонни Деппа к россиянам: в Сети обвинили актера в лояльности к РФ

Реклама
12:48

Требовали еще с середины 2000-х: Куса назвал условия вступления Украины в НАТО

12:44

Запад может кардинально изменить ситуацию: эксперт о сценарии завершения войныВидео

12:42

Российская певица созналась в алкоголизме

12:19

Глава Пентагона пояснил, скоро ли Украина получит кассетные боеприпасы

12:10

"Силиконовая дева": Ани Лорак в неподобающем наряде сплясала под свой трекВидео

12:06

Выщипывать волосы в носу противопоказано: врачи объяснили причину

11:46

Лавров взбесился из-за передачи Украине F-16 и пригрозил "катастрофой"

11:33

Победа, поражение или Минск-3: Подоляк назвал три сценария завершения войны

11:23

От атаки "Шахедов" по Киеву есть пострадавшие в Дарницком районе - КГВАВидео

10:58

Уничтоженных оккупантов вывезли грузовики: детали удара по штабу РФ в Бердянске

10:34

Головоломка для тех, кто самый внимательный: надо найти волка за 10 секунд

10:33

Это нужно делать раз в несколько дней: как продезинфицировать экран телефона

10:30

"Российская империя не будет существовать": Данилов оценил саммит НАТО в Вильнюсе

10:04

В РФ Путину ищут замену: экс-сотрудник КГБ назвал неожиданного кандидата

09:40

Путешественник из глубины веков: Авраменко рассказал о звуке-непоседеВидео

09:39

"Впечатляющая неуверенность": Волкер раскритиковал НАТО из-за позиции по Украине

09:20

"Раненых вывозили тайком": в Мариуполе взорвали казармы с кадыровцами

08:54

Женщина показала, как можно оживить грязный противень, используя только духовкуВидео

08:41

На Запад летели Калибры, на Киев – Shahed: РФ ночью устроила атаку на Украину

08:36

Разборки у Шойгу: генерала РФ выгнали с должности после критики командования

Реклама
07:59

ВСУ "насыпают" оккупантам на фронте и идут вперед на трех направлениях – ISW

07:41

Украина победит в войне через год и вступит в НАТО и Евросоюз – Зеленский

06:58

В России выведена порода откровенных маньяковмнение

06:54

Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки: подробности

06:40

Почему фраза "розповсюджувати плітки" - неправильная: Авраменко удивил ответомВидео

05:00

Что нельзя делать после похорон родного человека: самые важные советы и запреты

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июля

03:40

Политолог спрознозировал, кому Путин может передать власть

03:00

Золотарев рассказал, почему Путин мигом драпанул из Москвы во время бунта ПригожинаВидео

02:35

Что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл - друг семьи рассказал правду

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять