Операция на сердце и рождение дочери: Репяхова шокировала новостями про Павлика

Здоровье Вктора Павлика вынуждает артиста лечь на хирургический стол.

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Екатерина Репяхова рассказала про проблемы Виктора Павлика с сердцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша, жена и концертный директор украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова философски смотрит на возрастные изменения супруга. Тем не менее 57 лет - это уже не шутки.

Репяхова напугала поклонников сообщением о том, что артист "ходит под риском внезапной смерти" и готовится к операции. На своей странице в Instagram она рассказала, что у Павлика обнаружились проблемы с сердцем.

"Виктор Франкович, как оказалось, родился с пороком сердца (как и его мама). И на данный момент с возрастом один из клапанов вышел из строя, не исполняет свою функцию. И надо ставить искуственный клапан", - рассказала блогерша.

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Она также отметила, что после хирургического вмешательства певец сможет жить полноценной жизнью в соответствии с его возрастом. Операцию они уже запланировали на грядущую осень.

Екатерина Репяхова рассказала про проблемы Виктора Павлика с сердцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Меж тем Екатерина Репяхова сохраняет спокойствие: она убеждена, что Виктор Павлик проживет долгую и счастливую жизнь. К тому же пара, похоже, не прочь вновь стать родителями, и подарить сыну сестренку.

Екатерина Репяхова рассказала про проблемы Виктора Павлика с сердцем / instagram.com/repyahovakate

Ранее Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками Виктора Павлика любопытной деталью про певца и его сыновей, и назвала, какое у него настоящее имя.

Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.

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