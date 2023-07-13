Теперь официально: Надя Дорофеева вышла замуж за Мишу Кацурина

Украинская певица Надя Дорофеева с весны прошлого года состоит в отношениях с музыкантом и ресторатором Мишей Кацуриным. У них завязался роман, когда оба возлюбленных находились в состоянии развода с бывшими партнерами.
Вопреки хейту, который обрушился на Дорофееву и Кацурина, которых обвиняют в разрушении двух семей, пара провела последний год в абсолютной гармонии друг с другом.
С конца весны 2023 года в СМИ и светских кругах стали ходить слухи о том, что влюбленные готовятся к свадьбе, или даже уже завязали узелок. Дорофеева и Кацурин старались всячески перевести это в шутку, но, как оказалось, в каждой шутке есть доля шутки.
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Сегодня Дорофеева на своей странице в Instagram опубликовала снимки со свадьбы с Мишей Кацуриным - она в льняном облегающем белом платье с фатой, он - в свободном черном костюме, кедах и кепке.
"Говорят, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но такие фотки в телефонах у нас есть", - подписала свадебные снимки певица.
Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.
Также украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.
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