Теперь официально: Надя Дорофеева вышла замуж за Мишу Кацурина

Слухи о том, что Додо готовится стать женой своего нового бойфренда ходили уже давно, но пара их тщательно избегала.

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Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева с весны прошлого года состоит в отношениях с музыкантом и ресторатором Мишей Кацуриным. У них завязался роман, когда оба возлюбленных находились в состоянии развода с бывшими партнерами.

Вопреки хейту, который обрушился на Дорофееву и Кацурина, которых обвиняют в разрушении двух семей, пара провела последний год в абсолютной гармонии друг с другом.

С конца весны 2023 года в СМИ и светских кругах стали ходить слухи о том, что влюбленные готовятся к свадьбе, или даже уже завязали узелок. Дорофеева и Кацурин старались всячески перевести это в шутку, но, как оказалось, в каждой шутке есть доля шутки.

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Сегодня Дорофеева на своей странице в Instagram опубликовала снимки со свадьбы с Мишей Кацуриным - она в льняном облегающем белом платье с фатой, он - в свободном черном костюме, кедах и кепке.

"Говорят, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но такие фотки в телефонах у нас есть", - подписала свадебные снимки певица.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

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