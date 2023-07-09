Фаворит Холостячки после гей-свадьбы готовится стать отцом

Андрей Хветкевич рассказал, когда он и его муж Фелипе станут родителями.

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Андрей Хветкевич и его муж Фелипе готовятся стать родителями - мужчина рассказал, когда пополнение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/diveeasy

В мае Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, связал себя узами брака со своим давним бойфрендом.

Недавно яркая парочка начала активно вить семейное гнездышко. В социальных сетях Хветкевича, кроме снимков путешествий, стали появляться еще и фото его с Фелипе нового жилья. Они осели в США, и, по словам Андрея, начинают задумываться о потомстве.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину. Молодая семья планирует воспользоваться услугами суррогатной мамы, но с поиском правильной женщины не торопится. Хветкевич хочет иметь достаточную финансовую подушку на случай всех предвиденных и непредвиденных расходов.

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"Я хочу, чтобы было все более стабильно в нашей семье. Потому что мой бизнес - это компания в Украине. Из-за войны я вижу проблемы, заказов меньше... Есть нестабильность в Украине... Если мы будем заниматься вопросом о ребенке, это будет суррогатное материнство, и это недешево. Мне нужно как минимум 50 тысяч долларов на начала этого процесса, это немаленькие деньги", - рассказывает Андрей Хветкевич.

Ранее украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

Также стало известно, что во второй раз мамой стала украинская певица Ната Жижченко (ONUKA) - артистка скрывала беременность, поэтому появление ребенка стало для поклонников настоящим сюрпризом.

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