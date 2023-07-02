УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Отношения - депрессивная вещь": Клопотенко рассказал, почему не женится

Дмитрий Видоменко
2 июля 2023, 10:27 обновлено 2 июля, 10:30
76
Кулинар Евгений Клопотенко провел экскурсию по своему офису в центре Киева и признался, почему в свои 36 лет не хочет жениться.
Клопотенко, кольца
Евгений Клопотенко пока не хочет жениться / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Известный украинский ресторатор и кулинар Евгений Клопотенко регулярно получает вопросы по поводу своего семейного статуса. В эфире проекта "Неймовірна правда про зірок" он решил прокомментировать вопрос.

"Отношения меня напрягают. Это депрессивная вещь. В классической семье я себя не вижу. Мне нужен мой мир. Ну, типа, встречаемся, у нас есть дети, мы их воспитываем, но при этом мы не стаем как две половинки одного яблока, а мы как два яблока на одном дереве. Не хочу стандартных вещей — например, почему ты не пришел, почему не позвонил. Но не будет детей, значит не будет", — сказал он.

Напомним, ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.

видео дня

Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей ориентации - Клопотенко честно признался, что смог бы совершить каминг-аут.

Другие новости:

Евгений Клопотенко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ может отвести войска с юга Украины, чтобы удержать Бахмут – ISW

РФ может отвести войска с юга Украины, чтобы удержать Бахмут – ISW

08:50 Украина
В Украине была масштабная тревога: РФ поднимала в воздух 7 самолетов с ракетами

В Украине была масштабная тревога: РФ поднимала в воздух 7 самолетов с ракетами

07:49 Украина
РФ ночью атаковала Киев дронами, взрывы раздавались в еще двух областях: все подробности

РФ ночью атаковала Киев дронами, взрывы раздавались в еще двух областях: все подробности

07:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:19

Гороскоп на завтра 3 июля 2023: Овнов могут обворовать, Тельцам пора к врачу

11:14

"Знаешь, сколько я убил таких, как вы?": россиянин набросился на украинок в ТурцииВидео

10:27

"Отношения - депрессивная вещь": Клопотенко рассказал, почему не женится

10:08

Потратила доллар, заработала 9000: девушка озолотилась на распродаже в Facebook

10:07

Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 июля: у кого будут водиться деньги

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:01

Лишь 5% людей способны справиться с оптической иллюзией: надо найти друга для слона

09:46

Пономарев рассказал, очень ли вероятен в Кремле дворцовый переворотВидео

09:17

Эксперты рассказали, от чего зависит возможный скачок курса доллара

09:01

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля: что звезды пророчат каждому знаку зодиака

Реклама
08:50

РФ может отвести войска с юга Украины, чтобы удержать Бахмут – ISW

08:40

Получать и пенсию, и соцпомощь из госбюджета: кто имеет на это право

08:20

Что делать, если катастрофа за ЗАЭС все же произойдетмнение

07:49

В Украине была масштабная тревога: РФ поднимала в воздух 7 самолетов с ракетами

07:20

РФ ночью атаковала Киев дронами, взрывы раздавались в еще двух областях: все подробности

06:20

У Путина появился новый "день победы"мнение

04:45

"Этот год будет решающим": надо избавиться от Лукашенко, чтобы справиться с РФ – Санников

04:00

Потеря Крыма станет ударом для Путина: Пономарев рассказал, что завершит войнуВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 2 июля

03:05

Можно ли есть свиную шкурку: неожиданный ответ поразит опытных гурманов

02:24

Перец сразу пойдет в рост: как вырастить мясистый сладкий перец

Реклама
01:34

Военный эксперт спрогнозировал, решатся ли русские сделать теракт на ЗАЭС

01 июля, суббота
23:50

Гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли вероятную формулу и сроки

23:23

Уберите детей от экрана: полная певица Бьянка забыла надеть часть костюма сзади

23:13

"Ушла отсюда": в кафе Киева пели песни Лепса и вытолкали девушку за замечаниеВидео

23:02

"Смысл войны множится на ноль": эксперт раскрыл сценарий разгрома РФ

23:00

Популярная украинская певица тайком стала мамой во второй раз

22:39

Я бы советовал купить "Вагнер"мнение

22:14

РФ нарвется на ответку: США могут передать Украине кассетные боеприпасы — Милли

21:27

В разведке раскрыли вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

21:01

Думает, что все под контролем: журналисты узнали, что Путин делал во время бунта Пригожина

20:53

"Разрушительное влияние на режим Путина": шеф ЦРУ о бунте ЧВК Вагнера

20:11

"Дни Шойгу сочтены": эксперт о неожиданном кандидате на должность главы МО РФ

19:50

У Путина есть два варианта капитуляции, новая власть пойдет на сделку – Жданов

19:31

Как сказать на украинском "солнцепёк": Авраменко назвал благозвучный аналогВидео

19:08

"Почки отказали": в Сети раскрыли неожиданный диагноз Кадырова

18:23

"Вы там совсем обалдели?": Гиркин в истерике спрогнозировал новые бунты в РФВидео

18:23

Зеленский – об F-16 для Украины: к Западу есть вопросы о поставках самолетов

17:58

Путинистку Кудрявцеву разорвало от слов уехавшей российской актрисы

17:31

Можно привлечь большие проблемы с деньгами: что нельзя делать 2 июля - приметы

17:31

Мощный удар на юге: ВСУ вышли на новые рубежи и "покрошили" две роты россиян

Реклама
17:30

Директор Мультиплекса Романчук показал закупленные для нужд ВСУ лазерные дальномеры

17:26

Пьяная Волочкова опозорилась тупостью во время интервью

17:21

"Остались недели": Саакашвили спрогнозировал конец власти Путина

16:52

Зеленский – НАТО: примите Украину в Альянс, надо поставить Путина на место

16:43

Можно ли хранить пленку в холодильнике: простой совет поможет сотням хозяек

16:41

Зеленский назвал единственное условие для начала мирных переговоров с РФ

16:04

Заявил, что "Украины не существует": таксист в Харькове "налетел" на пассажирку и оскандалилсяВидео

15:58

Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС – Зеленский

15:40

Украина ударила санкциями по россиянам и Georgian Airways, которая летает в РФ

14:59

Испания выделит Украине новый пакет помощи на сумму €55 млнВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять