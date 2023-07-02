"Отношения - депрессивная вещь": Клопотенко рассказал, почему не женится

Кулинар Евгений Клопотенко провел экскурсию по своему офису в центре Киева и признался, почему в свои 36 лет не хочет жениться.

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Евгений Клопотенко пока не хочет жениться / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Известный украинский ресторатор и кулинар Евгений Клопотенко регулярно получает вопросы по поводу своего семейного статуса. В эфире проекта "Неймовірна правда про зірок" он решил прокомментировать вопрос.

"Отношения меня напрягают. Это депрессивная вещь. В классической семье я себя не вижу. Мне нужен мой мир. Ну, типа, встречаемся, у нас есть дети, мы их воспитываем, но при этом мы не стаем как две половинки одного яблока, а мы как два яблока на одном дереве. Не хочу стандартных вещей — например, почему ты не пришел, почему не позвонил. Но не будет детей, значит не будет", — сказал он.

Напомним, ранее шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что в вопросах любви он предпочитает нетрадиционный подход: верным он может быть лишь одной возлюбленной - кулинарии.

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Также популяризатор украинской кухни без обиняков прокомментировал слухи о своей ориентации - Клопотенко честно признался, что смог бы совершить каминг-аут.

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