УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Евгений Клопотенко раскрыл подробности про новую возлюбленную из Николаева

Анна Подгорная
11 июня 2023, 18:21 обновлено 11 июня, 18:21
93
Свою избранницу, которая также связна с кулинарией, Клопотенко считает святой, хотя и признает, что она "с гонором".
Евгений Клопотенко
Евгений Клопотенко рассказал про новую девушку-кондитера / instagram.com/klopotenko

Украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко - завидный холостяк. Он молод, успешен, да и к тому же его избранница никогда не останется голодной!

Тем не менее, традиционные отношения не для кулинара. Он не раз признавался, что готов хранить верность лишь Ее величеству Кулинарии, а вот в романтических вопросах более склонен к полиамории. Да и длительные отношения у него строить не получается.

Однако от любви Клопотенко не отказывается. В своем авторском кулинарном ток-шоу Пекельні борошна он признался своему гостю, украинскому ведущему Григорию Решетнику, что сейчас его сердце несвободно.

По словам шеф-повара, он встречается с кондитером из Николаева - девушкой с крутым нравом, которую сам кулинар, считает святой.

"У меня девушка тоже из Николаева. Работает кондитером. Десерты делает – такая святая-святая, знаешь? И смотрю, ей заказали 10 десертов одновременно. И у тебя есть 10 минут, чтобы приготовить. А она из Николаева. И так все выставила, поворачивает голову на меня. Я смотрю на нее, а она так улыбается: "Сейчас будут бороды лететь!" - рассказал Евгений Клопотенко.

Смотрите видео, в котором Евгений Клопотенко признается, по чьим объятиям скучает:

Ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также принцесса Евгения Йоркская рассказала, что она и Джек Бруксбэнк, ее муж, стали во второй раз родителями - на свет появился еще один потенциальный наследник британского королевского престола.

Другие новости:

шоу-бизнес Евгений Клопотенко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Обстрел лодки возле Херсона: есть много погибших

Обстрел лодки возле Херсона: есть много погибших

19:14 Украина
Обмен пленными: домой удалось вернуть 95 украинцев

Обмен пленными: домой удалось вернуть 95 украинцев

19:12 Украина
"Все обнимались и плакали": военные рассказали детали освобождения села Благодатное

"Все обнимались и плакали": военные рассказали детали освобождения села Благодатное

17:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:14

Обстрел лодки возле Херсона: есть много погибших

19:12

Обмен пленными: домой удалось вернуть 95 украинцевФото

19:03

Отныне мужчины в 25 лет становятся военнообязанными

18:24

Образ для деловых женщин: Елена Зеленская показала костюм, который стал хитомФотоВидео

18:21

Евгений Клопотенко раскрыл подробности про новую возлюбленную из НиколаеваВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:09

Критическая ситуация: после подрыва Каховской ГЭС Черное море начало опреснятьсяВидео

17:33

"Все обнимались и плакали": военные рассказали детали освобождения села БлагодатноеВидео

17:32

Выстрелили в спину людям: армия РФ обстреляла лодку с людьми в ХерсонеВидео

16:56

Как правильно – "будь ласка" или "прОшу": Авраменко разъяснил распространенную дилеммуВидео

Реклама
16:49

Ты мое сердце и душа: как красиво поздравить Наташу с Днем рождения

16:46

Это работает: где хранить деньги дома, чтобы они приумножались

16:41

Что нужно положить 12 июня под коврик входной двери: приметы и строгие запретыВидео

16:26

Бежали от войны: в Одессе от российской атаки погибли супруги из Бахмута

16:05

"Дальше будет": Буданов заинтриговал украинцев красноречивым видеоВидео

15:52

Снова вместе: Потап рассказал, чем в Украине занимается наедине с Каменских

15:19

Учительница назвала "худшее" имя ребенка, которое она когда-либо слышала за годы работы

15:09

Минобороны РФ заставляет "вагнеровцев" подписывать контракты: Пригожин попустил ШойгуВидео

15:08

Лучше обходить стороной: 5 самых опасных пауков, которые водятся в УкраинеВидео

14:37

Слова "скурпульозний" в украинском языке нет: Авраменко ошеломил объяснениемВидео

14:36

Надя Дорофеева познакомила Мишу Кацурина с мамой: "Маме не нравится"

Реклама
14:29

За отказ выступать в Крыму и донос: в РФ отменяют концерты еще одной группы

14:28

Из рук выдрали флаг: во время финала Лиги Чемпионов случился громкий скандал из-за УкраиныВидео

14:10

Оккупанты убили заслуженного тренера Украины Игоря Осьмака

13:31

Украина ввела новые санкции против россиян: кто попал в списокВидео

13:31

Любая капуста будет расти, как бешеная: рецепт дешевого чудо-средства

13:19

Лайма Вайкуле рассекретила, где прячется Вера БрежневаВидео

13:08

В РФ стало больше Кинжалов и Калибров: Игнат рассказал, откуда у оккупантов столько ракетВидео

12:51

ВСУ мощно продвигаются: на Донбассе освободили от оккупантов БлагодатноеВидео

12:44

Восторгу нет предела: хитрость с ложками и кожурой от банана покорила сетьВидео

12:36

"Будет еще новое масштабное горе": астролог назвала даты нового потрясения для УкраиныВидео

12:25

"Пользуется своей популярностью": Константин Грубич заступился за беглого Яму

12:07

РФ отводит войска с Херсонщины: в Минобороны назвали причину подрыва ГЭС оккупантамиФото

11:48

"Мы за то, чтобы вас убивали. Главное – получить грант": Подоляк жестко разнес ООНВидео

11:33

До этого додумался гений: для чего делают два отверстия на дне мусорного ведраВидео

11:31

"Еспресо" или "еспрессо", "лАте" или "латЕ": Авраменко сказал, как правильно называть кофеВидео

11:26

Брат футболиста "Динамо" погиб при обороне Мариуполя

11:24

Золото, а не рецепт: восхитительное блюдо, которое станет хитом лета 2023Видео

10:54

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 июня: кому суждено разбогатетьВидео

10:54

Путин будет стараться до последнего удержать хоть кусочек Украины - СамусьВидео

10:40

"Скорость спада воды уменьшилась": в ОВА рассказали о сложной ситуации на ХерсонщинеВидео

Реклама
10:31

Похолодание будет сильнейшее: Украину накроет мощный циклон и завалит градомВидео

10:03

Стаса Пьеху госпитализировали в кардиореанимацию в Москве

09:36

"Самоотверженно демилитаризовался": ВСУ ловко уничтожили подполковника российской армииВидео

09:29

Об арбузах и помидорах из Херсона можно забыть: что будет с рынком после подрыва ГЭСФотоВидео

09:20

Деньги Путина не пахнут, они - воняютмнение

09:07

Гороскоп на неделю 12 – 18 июня: Львы будут блистать, Стрельцам - авантюраВидео

08:35

Уровень ракетной угрозы очень высок: РФ вывела в море ракетоноситель с "Калибрами"Видео

08:08

Шольц хочет убедить Путина вывести войска из Украины

07:42

Силы обороны достигли локальных успехов на Запорожье – ISW

06:20

Это никакое не наступление, а разведка боеммнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять