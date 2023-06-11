Евгений Клопотенко раскрыл подробности про новую возлюбленную из Николаева

Свою избранницу, которая также связна с кулинарией, Клопотенко считает святой, хотя и признает, что она "с гонором".

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Евгений Клопотенко рассказал про новую девушку-кондитера / instagram.com/klopotenko

Украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко - завидный холостяк. Он молод, успешен, да и к тому же его избранница никогда не останется голодной!

Тем не менее, традиционные отношения не для кулинара. Он не раз признавался, что готов хранить верность лишь Ее величеству Кулинарии, а вот в романтических вопросах более склонен к полиамории. Да и длительные отношения у него строить не получается.

Однако от любви Клопотенко не отказывается. В своем авторском кулинарном ток-шоу Пекельні борошна он признался своему гостю, украинскому ведущему Григорию Решетнику, что сейчас его сердце несвободно.

По словам шеф-повара, он встречается с кондитером из Николаева - девушкой с крутым нравом, которую сам кулинар, считает святой.

"У меня девушка тоже из Николаева. Работает кондитером. Десерты делает – такая святая-святая, знаешь? И смотрю, ей заказали 10 десертов одновременно. И у тебя есть 10 минут, чтобы приготовить. А она из Николаева. И так все выставила, поворачивает голову на меня. Я смотрю на нее, а она так улыбается: "Сейчас будут бороды лететь!" - рассказал Евгений Клопотенко.

Смотрите видео, в котором Евгений Клопотенко признается, по чьим объятиям скучает:

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