Тайные смыслы: дизайнер первой леди раскрыла секрет свадебной фаты Дорофеевой

Украинская певица Надя Дорофеева сегодня объявила о важной премьере - создании семьи с ресторатором Мишей Кацуриным. О своей тайной свадьбе пара сообщила в социальных сетях.
Свадебный наряд Додо уже стал предметом для всеобщих обсуждений. Артистка во второй раз выходила замуж в белом платье, правда, отдав предпочтение оттенку слоновой кости.
Особое внимание привлекла фата-бандо в стиле 20-ых годов ХХ века. Ее специально для свадьбы Дорофеевой и Кацурина создала украинская дизайнер Катя Сильченко, которая также одевает первую леди Украины Елену Зеленскую.
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Сильченко на странице своего бренда в Instagram раскрыла подробности создания свадебного аксессуара, в который пара вложила особый смысл, а также показала новое фото супругов.
"Фата ручной работы, созданная специально для Нади Дорофеевой. Уникальная фата, сделанная в технике пэчворка с элементами кроше, кружевами и инициалами пары. Волосы украшают цветы ручной работы, подчеркивающие аутентичный характер произведения. Это вдохновение и большое удовольствие - сопровождать Надежду в столь важном событии", - говорит дизайнер.
Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.
Также украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.
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