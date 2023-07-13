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Тайные смыслы: дизайнер первой леди раскрыла секрет свадебной фаты Дорофеевой

Анна Подгорная
13 июля 2023, 19:49 обновлено 13 июля, 19:49
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Катя Сильченко рассказала про создание особенного аксессуара для особенного праздника певицы.
Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Свадьба Нади Дорофеевой и Миши Кацурина - дизайнер раскрыла тайну фаты невесты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева сегодня объявила о важной премьере - создании семьи с ресторатором Мишей Кацуриным. О своей тайной свадьбе пара сообщила в социальных сетях.

Свадебный наряд Додо уже стал предметом для всеобщих обсуждений. Артистка во второй раз выходила замуж в белом платье, правда, отдав предпочтение оттенку слоновой кости.

Особое внимание привлекла фата-бандо в стиле 20-ых годов ХХ века. Ее специально для свадьбы Дорофеевой и Кацурина создала украинская дизайнер Катя Сильченко, которая также одевает первую леди Украины Елену Зеленскую.

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Сильченко на странице своего бренда в Instagram раскрыла подробности создания свадебного аксессуара, в который пара вложила особый смысл, а также показала новое фото супругов.

"Фата ручной работы, созданная специально для Нади Дорофеевой. Уникальная фата, сделанная в технике пэчворка с элементами кроше, кружевами и инициалами пары. Волосы украшают цветы ручной работы, подчеркивающие аутентичный характер произведения. Это вдохновение и большое удовольствие - сопровождать Надежду в столь важном событии", - говорит дизайнер.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Свадьба Нади Дорофеевой и Миши Кацурина - дизайнер раскрыла тайну фаты невесты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thecoat_official

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

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