"Нет сомнений, что это к лучшему": Димопулос сообщила о разводе

Димопулос рассказала, почему разводится со своим мужем.

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Санта Димопулос решила развестись с мужем / Коллаж Главред, фото Instagram/santadimopulos

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос, которая живет в ОАЭ, но продолжает вести бизнес в Украине, сообщила о разводе со своим мужем, с которым она прожила 11 лет.

Как написала она на своей странице в Instagram, красивая история пары подошла к концу.

"Мы остаёмся родными людьми, родителями и настоящими друзьями. К сожалению, несмотря на преданность и любовь друг к другу, мы не смогли сохранить возможность двигаться дальше вместе. И это нелегко было принять, несмотря на то, что это был осознанный выбор", - пишет она, не поясняя, что значит не смогли "двигаться дальше".

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Чем прославилась Санта Димопулос Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом. Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве. Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

Она поблагодарила бывшего мужа за дочь, любовь, поддержку и "бесценные моменты".

"Но дабы уберечь себя и близких от обсуждений и лишних вопросов я решила быть честной до конца и, как публичный человек, расставить все точки. Да, это болезненный период, когда я чувствую себя ранимой, и через потерю старых смыслов и опор ищу новые пути к своей душе. Это большая ответственность и перед детьми. Я сделаю всё чтобы этот переход на новый жизненный этап был максимально безболезненный для них. Несмотря на это, я в хорошем контакте с истинной собой и у меня нет сомнений, что всё к лучшему, Кто со мной давно, знает, я всегда про любовь. Даже в сложные периоды, даже в расставании – это тоже про любовь", - говорит Димопулос, которая совсем недавно провела отпуск на Бали вместе с мужем.

Напомним, ранее Димопулос, которая уже много месяцев молчит о войне и обстрелах Россией мирных украинских городов, а также живет в излюбленном россиянами ОАЭ, опубликовала сториз с россиянином и написала, что теперь она может видеть "альтернативную" реальность.

Напомним, ранее Димопулос на Бали анонсировала выход новой фотосессии. В Instagram-сторис она опубликовала несколько фото в стиле ню, которые сейчас, вероятно, находятся на стадии обработки.

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