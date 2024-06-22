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Инна Мирошниченко показала, как сильно изменился приемный сын Марсель за год

Алена Кюпели
22 июня 2024, 16:32обновлено 22 июня, 17:03
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По словам Мирошниченко, для мальчика этот год стал годом феноменальных изменений.
Инна Мирошниченко показала, как изменился Марсель
Инна Мирошниченко показала, как изменился Марсель / Коллаж Главред, фото Instagram/_inna_mi_

Юрист и телеведущая Инна Мирошниченко поделилась трогательными кадрами того, как они стали родителями своего примерного сына Марселя.

На своей странице в Instagram, она вспоминает, каким был этот год для их семьи, а больше всего для Марселя, который за этот год приболел множество навыков.

"Мы стоим в зале суда, держимся за руки и плачем, потому что только суд объявил, что Марсель официально наш сын! Плачем, потому что понимаем, что прошли очень сложный путь к этому. Плачем, потому что никто не верил в него до нас. Плачем, потому что знаем, что сделаем его счастливым!" - вспоминает Инна.

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"Это сложный случай, нет никаких гарантий", - говорили нам. - Посмотрите на него через год…", – ответил тогда Тим", - пишет она.

По словам Мирошниченко, для мальчика этот год стал годом феноменальных изменений. Марсель преодолел сложные диагнозы и через год в семье почти догнал сверстников. Он ходит, бегает, ездит на самокате.

"Из мальчика, не имевшего эмоций и всего боявшегося, Марс превратился в хохотуна, стремящегося изучать все непрерывно", - с гордостью говорит его мама.

Кто такая Инна Мирошниченко?

Инна Мирошниченко - украинская юристка и блогер, жена популярного ведущего и шоумена Тимура Мирошниченко. Вместе пара воспитывает двоих биологических детей - Мию и Марко, и приемного сына Марселя; готовится взять в семью еще одного малыша. Инна ведет блог о жизни многодетной мамы, повышает осведомленность общества про особенности усыновления детей в Украине.

"Хочет объятий, бежит, чтобы поцеловали коленку после удара, засыпает на груди родителей. Такие простые вещи, которые говорят о привязанности! Привязанность, которую мы строили шаг за шагом при всех сложностях", - делится успехами Мирошниченко.

Она также добавляет, что несмотря на то, что этот год был тяжелым, при виде результата, они не могут сдержать слез счастья. "Спасибо, сынок, что ты пришел в нашу жизнь и своим примером доказываешь, что чудеса существую. Следует просто искренне любить и открыть сердце друг другу", - добавила она.

Новости шоу бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Ранее также стало известно, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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