До и после: Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном

https://stars.glavred.info/do-i-posle-inna-miroshnichenko-pokazala-chto-lyubov-sdelala-s-ih-priemnym-synom-10504192.html Ссылка скопирована

Инна Мирошниченко, Тимур Миршниченко, Марсель Мирошниченко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга, юрист Инна Мирошниченко, показали, как изменился их приемный сын Марсель, который всего несколько месяцев проживает с ними.

Об этом на своей странице в Instagram написала мама мальчика Марселя Инна. Она также выложила две фотографии, которые показывают разительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

"Марсель ПОСЛЕ VS. Марсель ДО. Таким мы увидели его в первый раз (второе фото в карусели). Это единственное фото, которое есть у Марселя за 1 год и 10 месяцев жизни. Но оно лучше иллюстрирует, что каждому ребенку нужна семья", - написала она.

видео дня

На первом фото малыш выглядит маленьким, бледным, запуганным и несчастным. Второе же фото демонстрирует довольного жизнью мальчика, который улыбается и светится от счастья. В комментарих Инне написали множество комплиментов и приятных слов. Многие люди отметили, то, как сильно вдохновляет поступом семьи Мирошниченко.

В комментарии к Инне также пришла телеведущая Маша Ефросинина. "Инна, я восхищаюсь тобой", - написала она.

Отметим, что Инна Мирошниченко часто рассказывает о том, как складывается их жизнь с новым членом семьи. Она также делится сложными моментами и даже проговаривает вопросы здоровья. Она также часто просит СМИ быть тактичными и не манипулировать заголовками.

Напомним, ранее пара впервые продемонстрировала кадры с Марселем, которые они сняли в детском доме еще до усыновления - первые совместные прогулки, как семья, общение с мальчиком и воспоминания, от которых на глаза наворачиваются слезы.

Ранее Тимур и Инна Мирошниченко откровенно рассказали про диагнозы приемного сына, из-за которых другие потенциальные родители не хотели забирать мальчика из детдома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.