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Тимур и Инна Мирошниченко крестили приемного сына - первые кадры с таинства

Анна Подгорная
15 октября 2023, 18:12 обновлено 15 октября, 18:17
У двухлетнего Марселя Мирошниченко началась совершенно новая жизнь - теперь у него есть мама и папа, сестра, брат и крестные родители.
Тимур и Инна Мирошниченко с детьми
Тимур и Инна Мирошниченко крестили Марселя / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

В конце июля Тимур и Инна Мирошниченко усыновили двухлетнего мальчика, которого назвали Марселем. Родители охотно делятся подробностями из жизни семьи, в которой появился такой особенный ребенок.

Инна не скрывает, что Марсель тяжело адаптируется к нормальной жизни среди тех, кто его безгранично любит, не пытается приукрасить ситуацию, и порой в своем блоге рассказывает такие вещи, от которых слезы наворачиваются на глаза.

Тем не менее жизнь маленького Марселя начинает входить в здоровое русло, и мальчик дарит приемной семье множество ярких, счастливых моментов. Так, сегодня стало известно, что семья Мирошниченко крестила своего сына, "рожденного сердцем".

видео дня

Инна на своей странице в Instagram поделилась первыми кадрами с таинства, которое прошло в Михайловском Златоверхом монастыре. Крестными родителями Марселя стала няня Мария Семенько, которую семья знает уже много лет, и бывший жених журналистки Рамины Эсхакзай, юрист Евгений Пронин. Он является коллегой Инны.

крещение Марселя Мирошниченко
Тимур и Инна Мирошниченко крестили Марселя / instagram.com/olexandr_barychka

Мирошниченко отмечает, что маленький Марсель проплакал весь обряд крещения, однако и священник, и его приемные и крестные родители делали все, чтобы смягчить стресс мальчика.

крещение Марселя Мирошниченко
Тимур и Инна Мирошниченко крестили Марселя / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Ранее Инна Мирошниченко рассказала нет ли у нее страха не полюбить приемного сына. Жена ведущего отметила, что при ее принципах и взглядах на жизнь этот вариант просто исключен.

Также Тимур Мирошниченко поделился трогательными воспоминаниями о том, как начинались его романтические отношения с Инной. Идеальной парой, какой их знают сейчас, они стали далеко не сразу.

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