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Зибров показал, как в компании Поплавского праздновал день рождения

Дмитрий Видоменко
25 июня 2024, 02:40
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Певец Павел Зибров похвастался празднованием дня рождения в компании жены, дочери, кума Юрия Рыбчинского и "поющего ректора" Михаила Поплавского.
Зибров, ДН
Павел Зибров, Михаил Поплавский и Евгений Рыбчинский / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Недавно легенларный украинский поп-певец и народный артист Украины Павел Зибров отметил свой 67-й день рождения. И немедленно выложил большой фотоотчет о событии на своей странице в Instagram.

Сперва во время праздника именинник сделал несколько фотографий с женой Мариной и дочерью Дианой. Кроме того, поздравить кума с 67-летием приехал легендарный поэт-песенник Юрий Рыбчинский, а также легендарный "поющий ректор" Михаил Поплавский.

Потом Зибров похвастался оригинальным тортом с украшением в форме его же легендарных усов, который ему подготовили близкие.

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"Дорогие друзья, коллеги, фаны, народ Украины, я искренне благодарю Вас за теплые и добрые слова, все светлые пожелания! Еще в процессе обработки, но все вижу и читаю. Спасибо от всего сердца. Пусть ваше добро возвращается вам сторицей! Фото с семейного праздничного вечера!", — обратился к своим фанатам певец.

Зибров, ДН

Кто такой Павел Зибров?

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Напомним, ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас на фронте.

Также украинский певец-воин, вокалист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк во время недавнего концерта назвал неожиданные условия, при которых он готов вернуться к исполнению своих русскоязычных хитов, в том числе "Вахтерам".

Также украинская актриса Ксения Мишина перенесла первую в своей жизни операцию. Хирургическое вмешательство происходило под наркозом, которого у артистки прежде тоже не было.

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