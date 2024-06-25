Зибров показал, как в компании Поплавского праздновал день рождения

Недавно легенларный украинский поп-певец и народный артист Украины Павел Зибров отметил свой 67-й день рождения. И немедленно выложил большой фотоотчет о событии на своей странице в Instagram.
Сперва во время праздника именинник сделал несколько фотографий с женой Мариной и дочерью Дианой. Кроме того, поздравить кума с 67-летием приехал легендарный поэт-песенник Юрий Рыбчинский, а также легендарный "поющий ректор" Михаил Поплавский.
Потом Зибров похвастался оригинальным тортом с украшением в форме его же легендарных усов, который ему подготовили близкие.
"Дорогие друзья, коллеги, фаны, народ Украины, я искренне благодарю Вас за теплые и добрые слова, все светлые пожелания! Еще в процессе обработки, но все вижу и читаю. Спасибо от всего сердца. Пусть ваше добро возвращается вам сторицей! Фото с семейного праздничного вечера!", — обратился к своим фанатам певец.
Кто такой Павел Зибров?
Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.
Напомним, ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас на фронте.
Также украинский певец-воин, вокалист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк во время недавнего концерта назвал неожиданные условия, при которых он готов вернуться к исполнению своих русскоязычных хитов, в том числе "Вахтерам".
Также украинская актриса Ксения Мишина перенесла первую в своей жизни операцию. Хирургическое вмешательство происходило под наркозом, которого у артистки прежде тоже не было.
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