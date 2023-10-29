Ксения Мишина перенесла операцию - актриса показала себя под наркозом

Украинская актриса Ксения Мишина попала в больницу. Об этом она рассказала самостоятельно на своей странице в Instagram.
Она записала ролик, на котором ей ставят капельницу. Таким образом Мишину готовили к первой в ее жизни операции. Манипуляция длилась около двух часов.
Именно через такой промежуток времени актриса вновь вышла на связь с поклонниками чтобы сообщить, что операция завершена и она уже начала отходить от наркоза. Эту процедуру ей, к слову, также проводили впервые в жизни. "Первый в жизни наркоз: (я) Доктор, чтоб вы знали, я до сих пор вас слышу и вижу... (Доктор) Ксения, просыпайтесь", - пересказала Мишина свой разговор с врачом.
После этих видео Ксения Мишина, которая ведет свой блог очень активно, больше не выходила на связь с подписчиками почти сутки. Также артистка не уточняла, что послужило причиной для хирургического вмешательства, которое она перенесла вчера.
Ранее Джордан Шевченко, старший сын Андрея Шевченко, рассказал об осознанной украинизации - парень стал углубленно изучать свои украинские корни по линии отца, и признался, почему это стало для него так важно.
Также невестка Виктора Ющенко удивила необычным бьюти-преображением. Елена Ющенко долго не могла решиться на смену имиджа, но результатом свих экспериментов она довольна.
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