Ксения Мишина перенесла операцию - актриса показала себя под наркозом

Звезда "Крепстной" впервые легла под нож хирурга.

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Ксения Мишина попала в больницу - актрисе сделали операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина попала в больницу. Об этом она рассказала самостоятельно на своей странице в Instagram.

Она записала ролик, на котором ей ставят капельницу. Таким образом Мишину готовили к первой в ее жизни операции. Манипуляция длилась около двух часов.

Именно через такой промежуток времени актриса вновь вышла на связь с поклонниками чтобы сообщить, что операция завершена и она уже начала отходить от наркоза. Эту процедуру ей, к слову, также проводили впервые в жизни. "Первый в жизни наркоз: (я) Доктор, чтоб вы знали, я до сих пор вас слышу и вижу... (Доктор) Ксения, просыпайтесь", - пересказала Мишина свой разговор с врачом.

видео дня

После этих видео Ксения Мишина, которая ведет свой блог очень активно, больше не выходила на связь с подписчиками почти сутки. Также артистка не уточняла, что послужило причиной для хирургического вмешательства, которое она перенесла вчера.

Ксения Мишина попала в больницу - актрисе сделали операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

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