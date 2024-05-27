"Ворогів не зміг прощати": Зибров выпустил новую мощную версию хита "Хрещатик"

Павел Зибров ко Дню Киева выпустил обновленную версию своей легендарной песни "Хрещатик", которую исполнил вместе с военным духовым оркестром.

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Зибров вместе с военным оркестром выпустил новую мощную версию хита "Хрещатик" / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известный эстрадный певец и легенда 1990-х Павел Зибров ко Дню Киева выпустил новую версию своего популярного трека "Хрещатик" и снял на нее клип. Песню артист исполнил вместе с военным оркестром 8-го учебного Черниговского центра Государственной специальной службы транспорта. Видео Зиброва выложил на своей странице в Instagram.

Причем каноничный текст Юрия Рыбчинского был изменен в припеве. В новом варианте Зибров спел: "Я і друзів розумів і ворогів не зміг прощати". Именно так он поет "Хрещатик" с начала полномасштабного военного вторжения.

"Киев - источник древних легенд и культурного богатства. Он мужественно выдержал много событий, видел людей, творивших историю Украины. Пусть город каштанов всегда будет для вас источником вдохновения, мирным городом, где сбываются мечты, и где сердце наполняется любовью к родному краю", - написал Зибров на своей странице.

Кто такой Павел Зибров? Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Напомним, ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас на фронте.

Также украинский певец-воин, вокалист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк во время недавнего концерта назвал неожиданные условия, при которых он готов вернуться к исполнению своих русскоязычных хитов, в том числе "Вахтерам".

Также украинская актриса Ксения Мишина перенесла первую в своей жизни операцию. Хирургическое вмешательство происходило под наркозом, которого у артистки прежде тоже не было.

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