Павел Зибров рассказал, ради чего готов лишиться фирменных усов

Мечта Народного артиста близка сегодня каждому украинцу.

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Павел Зибров назвал условия, при которых готов сбрить усы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Черные усы - неотъемлемая часть образа украинского певца Павла Зиброва, которые он называет своим брендом. Мало кто из поклонников знает, как артист выглядит без них, и он абсолютно не торопится это демонстрировать.

Тем не менее есть вещи, ради которых Зибров готов расстаться со своим пышным сокровищем. Об этом певец рассказал в интервью для Times of Ukraine.

Главной мечтой Павла Зиброва на втором году полномасштабной войны в Украине остается победа нашей страны против оккупанта. Певец предположил, что мог бы сбрить усы на благотворительных началах чтобы приблизить достижение этой цели.

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Например, если бы на деньги, вырученные за его усы, можно было приобрести именную тяжелую технику нашим воинам для борьбы против страны-агрессора. "Я бы сбрил бы свои усы, если бы собрать за сбритые усы Павла Зиброва на танк и написать "Зибров". И он шурует по мо**алям", - признался Павел Зибров.

Кто такой Павел Зибров? Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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