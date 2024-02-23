'Издевались из-за песни': украинская певица хотела покончить жизнь самоубийством

После выпуска песни Юлии Лущинской ее начали угрожать и оскорблять не только в Сети, но и на улице.

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Певицу едва не довели до самоубийства / коллаж: Главред, фото: Facebook, скриншот: видео

Современная певица Юлия Лущинская откровенно рассказала своим поклонникам, что она была за шаг до самоубийства. Такие ужасные мысли начали преследовать ее после выхода в свет композиции "Танцюю гопака".

Артистка в своем Instagram рассказала, что после выпуска песни ей начали угрожать и оскорблять. Она боялась выйти из дома, ведь на улице ей говорили неприятные вещи.

"Мне угрожали и хотели убить. Оскорбляли и были ежедневно и ежеминутно. Когда узнавали, то начинали насмехаться и выкрикивать оскорбительные слова, даже в ТЦ. А я чувствовала себя совсем не защищенной. Я не могла выйти из дома одна. Хотелось спрятаться от всех", - поделилась певица. видео дня

Жестокий буллинг людей через трек, очень плохо повлиял на эмоциональное состояние певицы. Юлии было очень больно и она не понимала, куда ей двигаться дальше. Именно тогда исполнительницу начали преследовать мысли о самоубийстве.

Юлия Лущинская рассказала об издевательствах людей / скриншот: Instagram

"В один день я закрылась в темной комнате. Ночь. Я снова несколько часов рыдала от боли уже в который раз. А потом подошла к окну 15 этажа. И начала думать: "Зачем я живу?", "А что я уже успела сделать?", "А как отреагирует мама когда меня не станет?", "А будет ли скучать сестра?",- поделилась артистка.

Однако, артистка не решилась на страшное решение в своей жизни, а уже через несколько дней она узнала, что беременна. С тех пор мыслей о самоубийстве у певицы не появлялось.

"Через несколько дней я узнала, что беременна. Больше не было у меня таких мыслей. Потому что я не в праве оставлять жизнь другого маленького, ни в чем не повинного ребенка. Меня спасла мой ребенок, потому что еще несколько таких ночей и я бы не смогла удержать свое желание не жить", - призналась Лущинская.

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