Мать известной певицы попала в тюрьму

Оказывается, Солоху с самого раннего детства растила ее бабушка.

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Певица Солоха рассказала о непростом детстве / Коллаж Главред, скриншот

Украинская певица СолоХа (настоящее имя - Тереза Балашова) рассказала о своем непростом детстве, а также о том, что ее мама оказалась в тюрьме.

Об этом она рассказала в интервью телеведущему Славе Демину. По словам артистки, ее мама имела алкогольную зависимость и строила свою личную жизнь, пока девочку воспитывала бабушка.

СолоХа также делится, что когда артистке исполнилось 15 лет, ее маму посадили в тюрьму: "Она сидела в тюрьме. Что-то они украли. Или какой-то велосипед - на бутылку. Вот такой пустяк и человека, на 5 или 6 лет его закрыли за это", - рассказала она.

Певица поделилась некоторыми тяжелыми моментами из своего детства. По ее словам, родной отец, с которым мать развелась, когда ей было 3 года, платил крошечные алименты. Выжить ей помогала ее бабушка.

На видео - интервью СолоХи:

Напомним, 3 сентября СолоХа стала мамой во второй раз. Долгожданная дочь появилась на свет здоровой, мама тоже чувствовала себя прекрасно.

Ранее также бывший муж блогерши Тренер - Волошин несколько месяцев назад стал посещать психиатра, который посадил мужа певицы на транквилизаторы. У Александра выявили повышенную тревожность.

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