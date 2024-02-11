Львовская опера "отменила" украинскую певицу, которая выступала с россиянами

Валентина Плужникова уже прокомментировала этот инцидент, и назвала такое решение театра "поливанием грязью",

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Валентина Плужникова ответила на отмену участия в постановке Львовской оперы / коллаж: Главред, фото: facebook.com/valentina.pluzhnikova.3

Львовская национальная опера 17 февраля покажет спектакль "Кармен" Жоржа Бизе. Одной из артисток, которые исполняют главную роль Кармен, была принята молодая оперная исполнительница Валентина Плужникова. Однако недавно в социальных сетях театра появилось сообщение, что администрация приняла решение отказаться от сотрудничества с ней. Причина - прежние выступления Плужниковой во время обучения за границей на одной сцене с артистами из страны-оккупанта.

Администрация Львовской оперы также в своем сообщении призвала украинских артистов отказываться от выступлений, в которых принимают участие российские артисты, так как это может навредить нашей стране.

"Львовская национальная опера, к сожалению, не владела полной информацией о творческой биографии Валентины Плужниковой во время переговоров по ее участию в опере "Кармен" Жоржа Бизе. Нам стало известно о ее участии в спектаклях вместе с российскими артистами во время учебы в академии Ла Скала. Командой Львовской национальной оперы оперативно принято решение об отмене участия Валентины Плужниковой в опере "Кармен" 17 февраля", - гласило заявление. Решение театра про прекращение сотрудничества с Плужниковой вызвало бурю негодования в Сети многие посчитали его неуместным, и выразили свое недовольство в комментариях. Позже заявление администрации Львовской оперы исчезло из социальных сетей.

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Тем не менее работу Валентине Плужниковой не вернули. Не подлежит восстановлению и уязвленная гордость певицы, которая пострадала от подозрений в сотрудничестве с врагом. Их артистка считает клеветой. Свое мнение она выразила в Facebook.

Плужникова рассказала, какой именно эпизод ее карьеры показался Львовскому оперному театру подозрительным, и подчеркнула, что это ни коим образом не отражало ее личных убеждений и стремлений. Перед собой, как артисткой, она поставила цель талантом и упорным трудом прославлять Украину и ее оперную школу, а никак не наоборот.

"Весь свой творческий путь я училась и получала международное оперное образование для того, чтобы получить признание на своей родине в Украине, и всю жизнь имела миссию представлять свое государство за рубежом на лучших оперных сценах мира. Я никогда в жизни не была в россии, я украиноязычная, я не пела за границей русские оперы, я не исполняю русскую музыку, моя позиция четкая и я ее открыто выражала всегда и выразила ее во второй день полномасштабного вторжения, когда вопреки правилам и запретам вышла на сцену театра Ла Скала завернута в украинский флаг. По законам этого театра запрещено выходить на его сцену с любыми флагами.

Выступления в которых меня обвиняют были в рамках обучения в молодежной программе, где я была студенткой, я не имела контракта на эти выступления как независимый артист. Фотография, которую распространяют, где я обнимаюсь с другими артистами, была сделана в на сцене в рамках исполнения мной роли Данжевиль в опере Адриана Лекуврера на Зальцбургском фестивале. Это была полуконцертная постановка. И фотография была сделана в момент выступления, где я действовала в рамках исполняемой мной роли, а не за кулисами и в жизни.

Я буду отстаивать свое имя и никому не позволю топтать мою репутацию. Украина должна гордиться мной, потому что во всех театрах, всех молодежных программах, на всех фестивалях и конкурсах я представляю украинскую оперную школу и украинскую талантливую молодежь", - твердо заявляет Валентина Плужникова.

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