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Елена Кравец рассказала, вернется ли вообще в "Вечерний квартал"

Дмитрий Видоменко
8 февраля 2024, 11:54
Елена Кравец призналась, почему покинула проект "Вечерний Квартал" и планирует ли туда вернуться как актриса на постоянной основе.
Кравец, Квартал
Елене Кравец покинула "Вечерний квартал" в 2022-м / коллаж Главред, фото УНИАН, Вадим Чуприна, "Википедия"

Известная украинская комедийная актриса и телеведущая Елена Кравец, которая прославилась работой в юмористическом шоу "Вечерний Квартал", призналась, что в ближайшее время не планирует туда возвращаться. Об этом она рассказала в интервью проекту "ТСН Наодинці".

Актриса призналась, что нет никаких скандальных причин ее ухода в конце 2022 года, а все связано с желанием больше времени уделить собственной карьере и своему здоровью.

Все это время "Квартал 95" выступал без Елены и не искал ей замену. Однако в декабре 2023 года все же стало известно, что ее заменит участница "Женского квартала" — Ирина Гатун. После этого зрители и поняли, что возвращения Кравец в Квартал " не будет.

Актриса призналась, что на самом деле, больше не планирует возвращаться в "Вечерний квартал".

"Паузы уже нет. Я ушла, как начался "Тихий вечер" осенью 2022. Я понимала, что я не могу и там, и там. Меня уже тянуло на свою дорогу, на самостоятельную, которую я сама себе прокладываю. Мне очень этого хотелось. Я очень благодарна ребятам, что они с пониманием к этому отнеслись, поэтому мы не хлопали дверью, как говорится, условно говоря. Поэтому это не пауза, я ушла", — заявила Кравец.

Напомним, ранее известный юморист и актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин рассказал, как породнился с предательницей Оксаной Марченко, которая стала крестной для его дочери.

Также украинский певец и шоумен Владимир Дантес показал новое тату - рисунок появился на крайне необычном месте. Его авторство он приписывает детям своей партнерши, бизнесвумен Даши Кацуриной.

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Елена Кравец Вечерний квартал новости шоу бизнеса
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