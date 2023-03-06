Больше не секрет: Елена Кравец наконец призналась, почему покинула Студию "Квартал-95"

Четверть столетия она была единственной женщиной в коллективе, и решила, что пришло время изменить свою судьбу.

Елена Кравец раскрыла настоящую причину своего ухода из Студии "Квартал-95" / instagram.com/lennykravets

Жизнь украинской актрисы Елены Кравец изменилась на 180 градусов - кроме сложных внутренних преображений, которые произошли с ней за время полномасштабной войны, она покинула семью Студии "Квартал-95", неотъемлемым членом которой являлась 25 лет.

Сейчас артистка ведет собственное шоу - "Тихий вечер с Еленой Кравец", где, похоже, нашла для себя точку опоры. В интервью для ЖВЛ она призналась, почему же на самом деле ушла из "Квартала".

Кравец не отрицает, что между всеми актерами студии давно установились даже не дружеские, а семейные отношение - они взрослели и развивались вместе, поэтому для нее было крайне важно уйти на мажорной ноте.

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"Чувство определенного родства за все эти годы, его уже не вырубишь топором. Все равно это люди, которых ты знаешь с детства. Я очень надеюсь просто на их понимание, что они не очень обижены на меня", - поделилась чувствами Елена.

Но за что на нее обижаться? Кравец в интервью раскрыла и эту тайну. Актриса ушла из проекта, потому что ощутила в себе силы двигаться дальше, искать лучшей судьбы, лучшей реализации себя. "Просто ты понимаешь, что хочется идти дальше. Очень хочется попробовать. У меня нет предела благодарности судьбе, Богу, этим людям, каждому в Квартале. Нет предела. Я благодарна за лучшие годы своей жизни", - подчеркивает Елена Кравец.

Ранее стало известно, что команду Студии "Квартал-95" покинул комик и шоумен Александр Эллерт, который работал там автором шуток. Новость он сообщил через полгода после переезда в США.

Также молодая жена украинского певца Виктора Павлика раскрыла темные тайны из его прошлого - Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о романах артиста и его религиозных убеждениях.

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