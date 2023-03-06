"Благодарю за падения": Александр Эллерт официально уволился из "Квартала-95" после переезда в США

Бывший возлюбленный Ксении Мишиной эмоционально попрощался с коллегами по "Кварталу".

Александр Эллерт уволился со Студии "Квартал-95" / instagram.com/ellert_a

Комик и шоумен Александр Эллерт выехал в Калифорнию в августе 2022 года. С тех пор армия его поклонников разделилась на два лагеря: те, кто осуждает артиста за малодушие и побег из страны во время войны, и те, кто разделяет его мнение о том, что жизнь - штука сложная, и нельзя про всех судить по одному лекалу, ведь обстоятельства могут сложиться очень непредсказуемо.

Так или иначе, но кроме страны Эллерт оставил и любимую работу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Комик записал видеообращение, в котором попрощался со студией "Квартал-95", и поблагодарил за годы проведенные вместе.

Александра Эллерта, как автора шуток, "нашли" Евгений Кошевой и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. После того, как шоумен дважды выиграл крупные суммы денег (в 2014 и 2015 годах) в шоу "Рассмеши комика", ему предложили работу на Студии "Квартал-95".

видео дня

"Я хочу поблагодарить всю команду, всю семью 95 Квартала за это время, за мои достижения, за мои падения. Но это были невероятные времена. У меня большое количество друзей, большое количество эмоций. Было прикольно. Несмотря на то, что я где-то полтора-два года не появлялся в офисе, но всех люблю, благодарю всех. Буду скучать", - с улыбкой сообщил Эллерт на видео.

О том, что послужило причиной его ухода с любимой работы, комик решил не сообщать. Однако поклонники в таких метаморфозах тут же обвинили Ксению Мишину, украинскую актрису и его бывшую возлюбленную. Дескать она стала причиной черной полосы в жизни Эллерта. Впрочем, артист не стал комментировать и это обвинение, хоть и отметил, что сейчас на его пути определенно белая полоса.

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы (который в США с первых дней войны в Украине) рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным, и намекнула на "свои причины", которые могут быть у каждого.

Другие новости: