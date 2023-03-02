"Лучшие парни гибнут, а вы отсиживаетесь": сидящий в США Эллерт получил на орехи в Сети

Победитель "Холостячки" с актрисой Ксенией Мишиной, комик и сценарист Александр Эллерт нарвался на хейт интернет-пользователей.

Александр Эллерт / коллаж фото СТБ и УНИАН

Сценарист и комик Александр Эллерт, победитель первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной, который находится в США, решил поразглагольствовать в Instagram о мужчинах, которые уехали и остаются за границей во время полномасштабной войны в Украине. И в ответ нарвался на жесткий хейт со стороны фолловеров.

"Кто эмигрировал – тот чудак на букву "м"!". Позиция ясна, отчасти справедлива, но точно не радикальна. Иногда немного теряется грань между радикально и рационально. Есть ведь те, кто планировал и готовился. И те, кто все потерял. А кого-то всегда что-то до последнего держало. А кого-то наоборот, теперь ничего. Причины разные, не только война. Индивидуально все – не радикально. Есть еще те, кто попробовали и вернулись, выходит чудаки на букву "м", но немного роднее?! Такие мысли, не более", – написал Эллерт.

видео дня

И тут же получил в ответ, так сказать, "полную панамку" гневных комментаторов в ответ.

"Если все эмигрируют, то зачем сейчас сотни тысяч молодых мужчин отдают свою жизнь? Я еще понимаю эмигрировавшую женщину или девушку. А мужчины? А Вы как, Александр, уехали? У нас ведь в стране не выпускают из страны мужчин", "В ком разочаровалась больше всего за этот год? В людях, которые убежали. Точка", "От мужчины выглядит как слабая попытка оправдания, пост в стиле - "понятно, что ничего не понятно". Сидите там, так что-то умное пишите или полезное делайте. Жаль, что лучшие парни гибнут, а вы отсиживаетесь и такую ерунду пишете. Ужас", − написали они.

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину (и живет в США) в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

Лилиана говорит, что благодарна мужу за то, что их семья сейчас находится в безопасности.

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным.

"Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, как минимум, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого", - высказалась она.

Другие новости по теме: