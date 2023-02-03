"Приезжайте и замените моего мужа": Влад Яма в плавках посверкал лысиной в США и "получил" в Сети

Влад Яма выложил в Сеть свое фотого на майамском пляже. И немедленно, причем довольно жестко, был раскритикован фолловерами.

Влад Яма / коллаж фото УНИАН и Instagram

Украинский танцор и судья реалити-шоу Влад Яма, который уже почти год не появляется в родной стране, выложил фото, сделанное на пляже в Майами.

Для пущего эффекта он примерил на себя образ героя популярного в 90-е сериала "Спасатели Малибу" – облачившись в красные плавки и с поплавком в руках. Плюс легендарная лысина Ямы при этом задорно сверкала на солнце.

Под постом написано, что его подписчики могут приобрести особые благотворительные лоты с танцором, часть средств от которых Яма планирует передать на нужды ВСУ. Но этот трюк ему не помог. Фолловеры все равно его раскритиковали.

"А ну да, только элита может помочь за границей? А обычные люди, не имеющие большой возможности вообще ездить туда, так воюют на "нуле",в окопах. Браво комментаторам. ВСУ − вы лучшие! Смерть врагам!", "Так что – встречу можно организовать в Майами?", "Эта малая часть (воюющих на фронте уже так устала. И еще им говорят, что менять никем. Те, кто уехал − приезжайте и замените моего мужа и его побратимов. Не надо уже помогать деньгами или еще чем-то. Поверьте − уже все есть за столько месяцев войны", − написали они.

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

Исходя из этого, совершенно неважно, где именно Яма находится сейчас. Лилиана говорит, что благодарна мужу за то, что их семья сейчас находится в безопасности.

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным. "Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, как минимум, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого", - высказалась она.

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