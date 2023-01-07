Влад Яма ошарашил длинной шевелюрой с челкой

Танцор пока только развлекает американскую публику и не собирается возвращаться в Украину.

Влад Яма с женой Лилией / instagram.com/vladyama_official

Украинский телеведущий и танцюрист Влад Яма, который с начала войны выехал в США и не собирается возвращаться в Украину, ошарашил поклонников новым странным образом.

Соответствующим фото он поделился на своей странице в Instagram.

Так, обычно лысый Яма показался с длинной блондинистой шевелюрой с пышной челкой. Он также был традиционно с легкой бородой и нетрадиционной с розовой помадой на губах. Многие пользователи обнаружили сходство со звездой Евровидения Кончитой Вурст.

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

Исходя из этого совершенно неважно, где именно Яма находится сейчас. Лилиана благодарна мужу за то, что их семья сейчас находится в безопасности.

А вопрос, почему он не отправил семью в США, а сам не остался защищать дом в Украине Лилиана и вовсе считает бестактным. "Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, как минимум, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого", - высказалась она.