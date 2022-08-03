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Елена Кравец со слезами на глазах рассказала о последнем кастинге с Русланой Писанкой

3 августа 2022, 14:22

Звезда Студии Квартал 95 все еще не может "отпустить" коллегу.

Елена Кравец
Елена Кравец поделилась воспоминаниями о Руслане Писанке / instagram.com/lennykravets

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ и в прямом эфире на YouTube по будням с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

К эфиру Сніданку з 1+1 присоединилась телеведущая и актриса Студии Квартал 95 Елена Кравец, которая присоединилась к инициативе-аукциону "Продають для ЗСУ" в поддержку ВСУ. Основной сбор предназначен для батальона "Свобода", в котором несет службу актер Владимир Ращук, известный своей ролью в сериале Янголи на телеканале 2+2. Кравец рассказала, что не смогла остаться в стороне от такой инициативы.

"Мне предложили выставить свой лот и рассказали, куда будут назначены средства. Мы же актерская шайка, понимаете? Очень хочется помочь. Как вы знаете, наши ребята из 95 Квартала активно ездят с концертами для военных, и много кто из артистов и актеров в рядах ВСУ. Поэтому это хорошая помощь, будто держать за руку", - прокомментировала Кравец.

На аукцион актриса выставила лотом книгу "Знаки карпатської магії. Таємниця старого мольфара". Актриса сама любит эту книгу и говорит, что она очень мистическая и загадочная.

Кроме того, Елена считает, что сейчас все наблюдают и за мистической войной, противостоянием добра и зла. И верит: таинственная и страждущая культура сейчас также стоит на страже нашей страны.

Елена Кравец
Елена Кравец рассказала, когда вернется в Украину / instagram.com/lennykravets

Сейчас Елена Кравец находится в Болгарии вместе с младшими детьми – двойняшками Катей и Ваней, и мамой мужа. Старшая дочь актрисы, 19-летняя Мария, приняла решение вернуться в Киев.

"Она не могла больше здесь находиться, ее тянуло. И там она, мне кажется, сразу ожила. Мне очень удобно отсюда выезжать на наши благотворительные концерты, которые мы даем в Европе. Следующий будет 24 августа в Берлине, там тоже будет аукцион. Я туда-сюда езжу, а малышня пока здесь. Но я надеюсь, что мы осенью вернемся. Я уже не могу, так соскучилась, пол года кочевой жизни, очень хочу домой. И мне кажется уже надо", - отметила Елена.

Вчера в Германии состоялось прощание с актрисой и ведущей инфотейнмент-шоу Твій День Русланой Писанкой, в котором они вместе работали с Еленой Кравец. Актриса Студии Квартал 95 вспомнила один из последних ярких моментов, связанных с Русланой, и со слезами на глазах призналась: до сих пор не может поверить в смерть Писанки, и с ней внутренне пока не смогла попрощаться.

"Я до сих пор в это не могу поверить, мне кажется, что она ушла и вернется. У меня пока это не укладывается в голове, я с ней внутренне не попрощалась. Вспоминаю наши кастинги на шоу твой Твій День , там было много кандидатов на роль ведущих. Я помню, что в день, когда я проходила кастинг, Руся сильно опоздала. Мы уже общались, она пришла последней. Такая энергичная, как Руся всегда. "Извините, простите, о чем говорим", - сказала она. Очень быстро она влилась в процесс. Помню, что смотрела на нее и физически ощущала электрический ток. Я очень волновалась, для меня это был выдающийся момент, я хотела попасть в шоу Твій День. Когда она зашла - меня отпустило. И я поняла, что у нас настроилась связь. Я много лет ее знаю, она не меняется, зафиксировалась в очень молодом состоянии души", - вспомнила Елена Кравец.

Ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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