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"Верующий человек": известный комик рассказал, как породнился с предательницей Марченко

Руслана Заклинская
14 декабря 2023, 23:34
Сморигин и Марченко познакомились 15 лет назад, когда вместе работали над проектом на телеканале.
'Верующий человек': известный комик рассказал, как породнился с предательницей Марченко
Актер "Дизель шоу" рассказал о том, как стал кумом с Оксаной Марченко / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorigin_evgeni, instagram.com/oksana.marchenko.official

Известный юморист и актер "Дизель шоу" Евгений Сморигин поделился историей, как он пригласил скандальную телеведущую Оксану Марченко стать крестной матерью его дочери. Об этом он рассказал в интервью Obozrevatel.

Они познакомились примерно 15 лет назад, когда вместе работали над проектом на телеканале. Сморигин и Марченко начали тепло общаться, особенно на фоне их общих религиозных взглядов. Юморист вспомнил, что Марченко поразила его своей религиозностью, поэтому он пригласил ее стать крестной мамой его дочери, когда та появилась на свет.

"Это было, когда все еще дружили, работали вместе. Мы с Дмитрием Танковичем начинали как авторы сценариев. Познакомились лет 15 назад на проекте "Украина имеет талант". Много общались на тему религии, она действительно человек, верующий. Когда у меня родилась дочь Лиза, подумал, что ближе в плане веры у меня нет человека. Я предложил ей стать крестной мамой", - поделился Сморигин.

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По словам комика, перед началом войны они иногда общались. Жена Медведчука поздравляла дочь Лизу с днем рождения и дарила крестнице подарки. Однако после российского вторжения они разорвали все связи.

"После всего, что произошло, мы не общаемся. До полномасштабного вторжения она поздравляла Лизу с днем рождения, передавала подарки. Сейчас - нет. Ни мы с женой, ни дочь с Оксаной не имеем никаких связей", - добавил юморист.

Напомним, украинский телеведущий Игорь Кондратюк, бывший ведущий "Х-фактор" и "Украина имеет талант", раскрыл детали того, как Оксана Марченко осуществляла подрывную деятельность в Украине. По его словам, их отношения остыли после событий мая 2014 года, когда Крым был оккупирован, и он начал задавать вопрос о позиции Марченко.

Также невестка Марченко и Медведчука, Екатерина, ожидает второго ребенка. В своем Instagram она поделилась снимком, где виден ее беременный живот. На фото она в светлом платье "плиссе", что прекрасно подчеркивает этот момент.

Кроме этого, настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ Московского патриархата на Закарпатье и Кума Оксаны Марченко, разоблачили на пропаганде коммунизма. При обысках у московского священника обнаружили антиукраинские брошюры и тексты молитв "за матушку Россию".

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шоу-бизнес Оксана Марченко Дизель шоу
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