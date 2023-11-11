"Совсем не завидую": экс-участник "Дизель Шоу" резко высказался о сбежавших в РФ Писаренко и Никишине

Актер Олег Иваница прокомментировал побег юмористов Сергея Писаренко и Евгения Никишина из Украины в Россию во время полномасштабной войны.

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Олег Иваница говорит, что был шокирован поступком бывших коллег Писаренко и Никишина / коллаж Главред, фото Instagram

Комик и бывший участник юмористического телепроекта "Дизель Шоу" Олег Иваница в весьма жесткой форме прокомментировал отъезд в страну-агрессор Россию артистов Сергея Писаренко и Евгения Никишина, которые в начале полномасштабного военного вторжения путинских войск были в Украине. Свое мнение Иваница высказал в интервью для YouTube-проекта ТСН "Наодинці".

Комик признался, что был шокирован поступком бывших коллег. Иваница говорят, что не понимает, почему Писаренко и Никишин вернулись в страну-агрессора РФ, которая враждебно вторглась в Украину, ежедневно обстреливает украинские земли и убивает невинных людей.

"Мы не переписывались. Сначала они записали обращение, что это война. Я так думаю, что молодцы. Потом, когда мне сказали, что они снова туда (в Россию – Главред) переехали, это был такой шок. У Писаренко и корни же здесь (в Украине – Главред)", — прокомментировал актер.

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Иваница надеется, что Писаренко и Никишину сейчас тяжело живется в стране-агрессоре РФ.

"Я совсем не завидую Писаренко и Никишину. Они сейчас живут там, они все равно знают, что живут в стране, которая убивает их близких, родственников. В той экономической системе они платят налоги. На их деньги строятся ракеты, которые разрушают страну. Мне, кажется, что совесть изнутри их просто сгрызает", — подытожил он.

Напомним, ранее комик и актер "Дизель Студио" белорусского происхождения Евгений Сморыгин рассказал, что его коллеги, российские комики Сергей Писаренко и Евгений Никишин, официально прекратили свое сотрудничество с украинским проектом.

До того сообщалось, что Писаренко и Никишин, после начала войны выехавшие из Украины, продолжают зарабатывать юмором в стране-агрессоре РФ.

В частности в прошлом году они выступали перед публикой на круизном лайнере Astoria Grande. А также играли в спектакле с российской реалити звездой и "певицей" Ольгой Бузовой.

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