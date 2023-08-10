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Звезда "Дизель-шоу" заразилась опасной болезнью: что произошло

Дмитрий Видоменко
10 августа 2023, 14:22 обновлено 10 августа, 14:22
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Актриса из "Дизель-шоу" Виктория Булитко сообщила, что заразилась болезнью Лайма через месяц после того, как ее укусил клещ.
Виктория Булитко
Виктория Булитко заразилась болезнью Лайма / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Известная украинская артистка и звезда юмористической передачи "Дизель Шоу" Виктория Булитко поделилась с поклонниками грустной новостью ‒ у нее медики диагностировали болезнь Лайма (после того, как ее укусил клещ). Невеселую новость Булитко опубликовала на своей странице в Instagram.

Как рассказала юмористка, месяц назад она с друзьями отдыхала на Закарпатье. И когда пошла с коллегой по "Дизель-шоу" Евгением Сморигиным пошли за грибами, ее внезапно укусил клещ. Тогда артистка вызывала скорую помощь ‒ для того, чтобы врачи достали насекомое.

Однако дальше девушка чувствовала себя хорошо и не видела смысла сразу сдавать анализы. И пошла на этот шаг гораздо позже.

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"Приблизительно в то время, как пошла сдавать анализы, мне показалось что меня укусил комар. Оно чешется, я почесала. А потом пятно начало больше раздуваться. И так один день, второй, а этих укусов, типа комариных, появляется все больше и больше. Если не чешешь, они пропадают. Потом появляются еще. Я уже поменяла постель, думала, может аллергия на порошок. И тут я понимаю, что что-то не то", – говорит артистка

Булитко обратилась к дерматологу, поскольку пятна все чаще стали появляться на руках и ногах. Медик отправил Викторию сдать развернутый анализ на боррелиоз (болезнь Лайма). И анализы пришли позитивные.

Теперь, говорит актриса, ей предстоит пройти лечение 28-дневный курс антибиотиков.

Напомним, ранее актер юмористического проекта "Дизель Шоу" Александр Бережок и его жена Алена в третий раз стали родителями. У них родилась долгожданная дочь.

До того ресторатор и телеведущий Даниэль Салем, который с начала войны вступил в ряды терробороны, рассказал, что решился на решительный шаг – ведущий намерен удочерить ребенка, потерявшего родителей в результате вторжения РФ в Украину,

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