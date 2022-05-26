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Удочерит ребенка: украинский телеведущий решился на ответственный шаг

26 мая 2022, 12:14

Телеведущий переживает за украинских детей.

Даниель Салем
Даниель Салем решился на важный шаг/ Главред

Известный украинский телеведущий Даниэль Салем признался, что принял серьезное решение – после войны он удочерит ребенка.

Даниэль Салем, который с начала войны вступил в ряды терробороны, рассказал, что решился на решительный шаг – ведущий намерен удочерить ребенка, потерявшего родителей в результате вторжения РФ в Украину, пишет ТСН.

В программе "Вечер с Украиной" Салем признался, что у него за время службы были ситуации, когда не раз приходилось эвакуировать детей и после того, как он побывал в детской областной больнице, ведущий определился с решением:

"Это так же, как было принято мной решение, 24 я четко знал, где я окажусь, куда я уйду. Я считаю, что мы - украинцы, большая нация! На нас сейчас возложилась огромная ответственность - не подвести нашу страну, наших родителей, города. Одно из таких решений, которое меня преподнесет изнутри, и даст мне мотивацию двигаться дальше, это я решил, что я хочу именно удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей. Во время войны это невозможно сделать, но можно стать опекуном. того, как все закончится, она станет официально моей дочерью. Может, усыновлю, может, это будет мальчик я не знаю", - сказал Салем.

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Он также признался, что его жена еще не знает о его решении, но Салем уверен, что возлюбленная его поддержит:

"Я думаю, она поддержит. Это не объяснить... Надо понимать, что есть человеческие жизни, которые останутся просто на произвол судьбы. Если ты можешь сделать для себя что-то. Мы ведь это делаем для себя, в первую очередь. Надо понимать, за что нам вся эта война. Если мы не можем помочь близким, тогда это все зря. Надо помогать. Неважно, где ты служишь, чем занимаешься. Я посчитал своей миссией дать жизнь ребенку, потерявшему родителей", - объяснил ведущий.

Напомним, ранее о подобном желании высказывались многие звезды. В частности, такие селебрити, как Наталья Могилевская, Катерина Осадчая и Юрий Горбунов также не раз высказывались о желании позаботиться о сироте.

Даниэль Салем
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