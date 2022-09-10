КВНщики у участники Дизель шоу развлекают россиян на лакшери лайнере

Фото Афиши круизного лайнера

Бывшие российские игроки КВН, актеры "Дизель Шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин, после начала войны выехавшие из Украины, продолжают зарабатывать юмором.

Но сейчас не на украинском ТВ, а на круизном лайнере Astoria Grande, сообщает Таблоид.

Лайнер уходит из российского города Сочи, посещает несколько портовых городов Турции и возвращается в Сочи.

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В конце сентября они во второй раз отправятся развлекать пассажиров лакшеры-вояжа, а в октябре будут играть в спектакле с российской реалити звездой и "певицей" Ольгой Бузовой.

Напомним, ранее звезда Comedy Club Антон Лирник так и не смог отказаться от гастролей в России, но в большом интервью с Андреем Пределиным он поведал некие особенности, и причины своих поступков.

Резидент дуэта "им. Чехова" Антон Лирник признался, что россияне улучшают свое мнение об украинцах после его выступлений.

"Ну, смотри, не так часто я в России сейчас, это только кажется, что я там зависаю. Людям в Украине, и наоборот. Я живу-то в Киева - это, во-первых. Во-вторых, такие вопросы возникают очень часто. Я какое-то время сам пытался себе объяснить это. Почему я до сих пор держусь за это, почему я то в Украине, то в России. И я это понял. Мне это сказал один зритель, где-то в нижнем Новгороде. Он после спектакля подошел и он прямо точно сформулировал. Говорил, что... А он такой выпивший дядька был и пришел в восторге от спектакля пожать руку. И он говорит: "Слушайте, у нас по телику все время показывают, что х*хлы уроды и дебилы, а вы нормальные ребята. Спасибо". Он пожал руку и ушел. И я подумал, что возможно это то немногое, из-за чего я чувствую, что делаю все правильно. Из-за того, что какой-то человек пришел и сказал: "Так вы, украинцы - нормальные ребята", - вспомнил он.

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