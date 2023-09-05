"Народ Крыма и Донбасса может иметь свою точку зрения": Кондратюк рассказал, что делала коллаборантка Марченко во время шоу

Украинский телеведущий Игорь Кондратюк, который был ведущим украинских проектов "Х-фактор" и "Украина має талант" рассказал о том, как жена украинского предателя и коллаборанта Виктора Медведчука Оксана Марченко, уже тогда вела подрывную деятельность в Украине.
Об этом телеведущий рассказал в интервью для YouTube-канала "DW Українською".
По словам продюсера, его отношения с Марченкоостыли после мая 2014 года.
"Уже с марта мы не общались. Тогда я спросил руководителей канала сразу после оккупации Крыма: "А Оксана что, ничего не скажет?". Мне сказали, что "она взрослая девочка" и "будем следить", – говорит Кондратюк.
Также по словам Кондратюка, он также поссорился с Оксаной Марченко, потому как сепаратистка стала доказывать, чтокакой-то народ Крыма и Донбасса может иметь свою точку зрения.
Я сказал ей, что, мне кажется, не все дружат с мозгами.
"Я не знаю таких народов. Я сказал ей, что, мне кажется, не все дружат с мозгами. И мы работали, потому что у нее был контракт, у меня был контракт. Если бы я развернулся, встал и ушел, взяли бы кого-то из Москвы, вам было бы легче? Нет, пожалуй", - добавляет он.
Напомним, ранее Игорь Кондратюк показал редкие фото с женой и детьми, а также рассказал об отношениях в семье.
В сети появилась информация о том, чем занимается невестка предателя Украины и беглеца - Виктора Медведчука и его опозорившейся на весь мир жены - Оксаны Марченко.
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