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"Ей было неприятно со мной работать": Бедняков рассказал, как вел Х-фактор с Марченко

16 февраля 2023, 13:20
По мнению Андрея Беднякова, Оксана Марченко - уникальная соведущая. Правда, не в хорошем смысле.
Андрей Бедняков, Оксана Марченко
Андрей Бедняков рассказал о работе с Оксаной Марченко / instagram.com/biedniakov, facebook.com

Украинский ведущий и тревел-блогер Андрей Бедняков имел несчастье целый год работать с Оксаной Марченко, женой кума путина и подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука.

Ее бывшие коллеги по различным проектам часто вспоминают, что работа с ней не была большим удовольствием, отмечают ее холодность и зловредность. Не стал исключением и опыт Беднякова - в 2016 году они вместе вели седьмой сезон шоу Х-фактор.

О нем ведущий рассказал в интервью для Pressing. В частности он отметил, что с первого совместного эфира он почувствовал дискомфорт в работе с женой Медведчука - она вела себя демонстративно отстраненно.

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При этом Бедняков ее наверняка запомнит - ведущий признался, что Марченко - единственная, кто не шел с ним на контакт, и работать так было очень странно.

"Я с ней проработал один год и был для нее костью в горле. Потому что я пришел новый – моложе ее, и было видно, что ей неприятно со мной работать. У нас был первый прямой эфир, и у нас не было ни единого контакта. Это была моя единственная соведущая, с которой у меня ноль контакта было. При том, что я пытался – я на нее смотрел. Я шучу – она не смеется. Типа: "Кто ты?" - вспоминает он.

Впрочем, позже ведущий добавил, что кроме ее нежелания работать с ним, он не может сказать, что тогда она была каким-то монстром, и критиковать Марченко отказался.

Ранее ведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков поведал о своем отношении к россиянам, которые решительно выступают против войны и поддерживают Украину.

Также недавно шоумен стал отцом во второй раз - сына ему подарила его супруга, также ведущая Анастасия Короткая. Молодая мама уже показала новорожденного.

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