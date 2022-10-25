Жена Беднякова показала новорожденного сына и пожаловалась, как ей тяжело

Андрей Бедняков и Настя Короткая / Facebook.com

Супруга популярного украинского телеведущего Андрея Беднякова Анастасия Короткая, поделилась фото новорожденного сына.

Как написала на своей странице в Instagram, на первом фото "счастливый младенец спунькает". "На втором фото "счастливая мама обалдевает". Это ответ на ваша сообщения, "какая вы сильная женщина". Спасибо, что верите в меня больше, чем я в себя", - написала она.

Анастасия также показала фото себя, на котором она выглядит очень уставшей. Это и понятно, ведь первые дни с новорожденным могут быть тем еще испытанием.

Напомним, ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью. Оказалось, что знаменитость стал отцом во второй раз.

Как написал он на своей странице в Instagram, Бедняков стал папой мальчика. "Добро пожаловать, козак. Такова у меня традиция. Пропускать появление детей", - поделился он.

Бедняков также извинился перед своей супругой Анастасией Короткой. "Извини, что я далеко. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть в глаза отцу. Спасибо за сына. Лучшая мама", - написал он.

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