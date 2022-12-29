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Дом Андрея Беднякова в Мариуполе снесли оккупанты: ведущий поделился болезненными кадрами

29 декабря 2022, 15:18
Оккупационная власть стирает с лица украинской земли следы своих кровавых преступлений.
Андрей Бедняков
Андрей Бедняков показал, как оккупанты сносят его дом в Мариуполе / instagram.com/biedniakov

Украинский ведущий и тревел-блогер Андрей Бедняков родом из Мариуполя. По зову карьеры шоумен давно покинул родной город, однако навещал его, ведь там остались его родные и его детство.

Оккупацию Мариуполя Бедняков переживает особенно болезненно - из-за вторжения РФ в Украину в захваченном Мариуполе умерла его мама, а недавно не стало и дома, в котором он вырос.

На своей странице в Instagram ведущий показал, как российские оккупанты сносят изувеченную до неузнаваемости девятиэтажку, которая многие годы служила семье Беднякова домом - там он сделал первые шаги, взрослел, развивался, ходил в школу, дрался, влюблялся и мечтал о будущем. Больше он не сможет пройти по родным местам, потому что все выжгла оккупационная власть.

"Тем временем в Мариуполе снесли мой дом. Однокомнатная "гостинка", куда меня принесли родители после роддома (он был, кстати, сразу за домом). 2 шкафа, которые поставили посреди комнаты, сделали для меня "отдельную спальню" за ними. Первые шаги. Табуретка, стихотворения. Первые друзья, первые драки, первая любовь. Казаки-разбойники... прятки... штаб-квартира в подвале… шутки… кепсы... футбол... баскетбол… стоящая напротив школа. Дорога с мамой со двора на остановку трамвая... 10-ка… в центр. Почти каждый мой приезд в Мариуполь – я заходил в квартиру. Гулял там. Больше не зайду. Не погуляю. НЕНАВИЖУ", - подписал видео ведущий. Кадры, на которых его родной дом в Мариуполе рушит техника, он сопроводил песней Kalush и Skofka "Додому".

Ранее стало известно, что латышская певица Лайма Вайкуле, в знак протеста против военной политики РФ и войны в Украине, решила отказаться от русского языка.

Также участник группы TVORCHI, нигериец Джеффри Кенни признался, почему категорически отказался бежать из Украины, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

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