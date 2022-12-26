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Солист-иностранец TVORCHI объяснил, почему не сбежал из Украины после начала вторжения

26 декабря 2022, 12:30
Участник группы TVORCHI, нигериец Джеффри Кенни признался - категорически не хотел бежать из Украины, когда Россия начала полномасштабное вторжение.
Творчи, Кенни
Солист-иностранец TVORCHI объяснил, почему не сбежал из Украины после начала вторжения / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Участник поп-группы TVORCHI (гражданин Нигерии) Джеффри Кенни откровенно признался, что не хотел бежать из Украины, когда Россия начала полномасштабное военное вторжение в нашу страну 24 февраля. Об этом он рассказал в интервью в шоу Елены Кравец.

Кенни говорит – для того, чтобы успокоить родителей, которые просили его немедленно вернуться в родную Нигерию, он уехал туда на неделю, после чего вернулся в Украину.

Музыкант говорит, что ему не хотелось оставлять фанатов, группу и дело своей жизни – песенное творчество. Сам Кенни живет в Украине почти десятилетие, выучил украинский язык и получил образование.

"Когда все началось, мои родители очень паниковали. Они сейчас в Нигерии, они говорили: "Джеффри, ты не знаешь, что такое война". Я говорил: "Успокойтесь, пока все спокойно". Я уехал на одну неделю и вернулся обратно", – рассказал он.

Кто представит Украину на Евровидении 2023

17 декабря прошел финал Нацотбора, благодаря которому стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2023 - группа Tvorchi (в составе Джеффри Кенни и Андрея Гуцуляка).

За право стать представителем боролись 10 участников, среди которых — Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone.

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