Вайкуле отказалась от русского языка

Латышская певица Лайма Вайкуле решила отказаться от русского языка.

Лайма Вайкуле / instagram.com/laima_vaikule_official

Латышская певица Лайма Вайкуле, которая долгое время выступала в России и открыто осудила военное вторжение России в Украину, решила отказаться от русского языка.

Так, по информации телеграмм-канала "Звездная пыль", певица записала видеообращение к своим подписчикам, но только к тем, кто знает латышский. Она поздравила их с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелала добра.

Ранее певица записала такое же видеообращение к своим поклонникам, но только на русском языке. "Дорогие друзья, коллеги! Всех, кого я люблю, или кого я не очень люблю. Всех, кто любит меня — я вас всех поздравляю с Рождеством! Пусть Рождество будет такое же белое, как эта елка. И после Рождества тоже — пусть ваши дни будут белыми, чистыми, светлыми, солнечными. Одним словом, я вас всех очень люблю и поздравляю. Будьте здоровы", - обратилась она к подписчикам.

На нее тут же обрушилась вся "широта русской души" и россияне принялись поливать ее помоями, запрещая использовать "великий и могучий". Певица не расстроилась и свое следующее обращение записала уже на родном языке, ничего не потеряв.

Стоит напомнить, что Лайма Вайкуле развеяла недавние слухи о том, что она слегла с рецидивом онкологии, которой переболела в конце 80-ых. В Сети давно говорят о том, что у исполнительницы рецидив онкологии. Более того, говорят, что артистка находится в очень тяжелом состоянии и, что, рядом с ней пребывает ее подруга Пугачева.

Кроме того, ранее российский певец-путинист, чья мама была украинкой из Кременчуга, внесенный в базу Миротворец за выступления в аннексированном Крыму, Юрий Антонов назвал латышскую певицу Лайму Вайкуле слабоумной.

Некогда уважаемый артист опустился до гадких оскорблений из-за того что Лайма заступилась за Аллу Пугачеву, которую в РФ травят за антивоенную позицию ее семьи.

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