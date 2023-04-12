Великобритания ввела санкции против кумы Путина Оксаны Марченко

Великобритания в очередной раз расширила санкционный список, и в нем появилось имя скандальной бывшей телеведущей Оксаны Марченко.

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Оксана Марченко / коллаж фото УНИАН

Великобритания ввела санкции против экс-телеведущей Оксаны Марченко − супруга подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Об этом говорится на сайте Офиса применения финансовых санкций Королевского казначейства Великобритании в среду, 12 апреля.

Кроме Марченко, под британскими санкциями теперь родственники российских олигархов Сулеймана Керимова, Андрея Скоча и Владимира Евтушенкова.

Кроме того, санкции введены против четырех компаний, связанных с Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым.

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До того на сайте МВД Украины появилось сообщение о том, что полиция объявила Оксану Марченко в розыск. Как известно, речь идет о расследовании по делу о финансировании Росгвардии и МВД страны-агрессора РФ.

В розыск Марченко объявила СБУ в Ивано-Франковской области. Датой исчезновения указано 24 марта 2023 года, а место исчезновения – Соломенский район Киева.

Марченко сообщили о подозрении по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины ("Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины").

Напомним, ранее бывший коллега Оксаны Марченко по различным талант-шоу продюсер Игорь Кондратюк говорил - он хочет, чтобы российскую музыку в Украине запретили вплоть до окончания войны против России.

Причем, говорит Кондратюк, запрет должен коснуться и песен тех артистов, которые с 2014 года открыто осуждают путинский режим и агрессию Кремля ‒ по типу фронтмена рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича.

До того Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали преступную политику Путина.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех "крымнашистов" удалил как умственно отсталых", ‒ высказался он.

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