Известный украинский певец удивил новым тату на лице: кто придумал эскиз

Украинский певец Владимир Дантес поразил своих поклонников неожиданной новостью - новой татуировкой на лице. Об этом стало известно из Instagram певца, где он неоднократно красовался с тату.
На лице исполнителя видны двоеточия и скобка, которые в языке эмодзи указывают на сочетание суммы и радости. Этот символ часто используется в текстовых сообщениях для выражения различных эмоций.
Артист рассказал, что идею и эскиз этого необычного тату создали дети от предыдущего брака Даши Кацуриной и Миши Кацурина.
"Когда дома есть дети, они могут делать любые татуировки - где угодно", – сказал Дантес.
Несмотря на это, остается неясным, настоящая ли это татуировка или просто рисунок, созданный фломастерами. Стоит заметить, что на своем концерте Владимир Дантес также появился перед публикой с этой новой татуировкой на лице.
Сейчас артист не комментирует эту тему. Однако в социальных сетях он неоднократно демонстрировал эту татуировку.
Напомним, Даша Кацурина, возлюбленная Владимира Дантеса, в течение последней Недели вынуждена была оставаться дома из-за редкой болезни. В своем Instagram она рассказала, что болеет паратонзиллитом. Он встречается лишь у 10-15 человек из 10 тысяч населения.
Также Украинская поп-певица Надя Дорофеева в программе "Завтрак с 1+1" рассказала о прошлом продюсере Потапе и бывшем муже, Владимире Дантесе. Во время интервью ведущие спросили, общается ли она сейчас со своим бывшим мужем, шоуменом и блогером Владимиром Дантесом, на что она лаконично ответила: "нет".
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