Кацурина показала, что Дантес делает в кровати в их новом жилье

Даша Кацурина выложила фото из нового дома. На одном из них ее возлюбленный Дантес посапывает на кровати с ее сыном Иваном.

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Кацурина показала как Дантес мирно спит в кровати рядом с ее сыном Иваном / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская дизайнерка Даша Кацурина и ее возлюбленный, певец и комик Владимир Дантес переехали в новое жилье ‒ дом под Киевом. И показала на своем Telegram-канале свежие фото оттуда.

На снимках показано двухэтажное новое обиталище пары после переезда и спящего Дантеса в постели рядом с ее сыном от первого брака Иваном.

Судя по сообщениям, которые пишет Кацурина, она еще не окончательно вернулась в Украину из Польши и пока живет на две страны.

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"Есть вероятность, что я наконец окончательно перееду, налажу график, успокоюсь и вернусь к вам", ‒ написала Даша.

Напомним, ранее известный блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники заявил, что Дорофеева и Кацурин сыграли тайную свадьбу.

А банкет пара якобы сыграла в киевском ресторане "Курени". К слову, всем гостям и персоналу заклеивали камеры.

13 июля 2023 года пара официально подтвердила - они вступили в законный брак.

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