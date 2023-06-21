УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дорофеева тайно вышла замуж за Кацурина - блогер

Дмитрий Видоменко
21 июня 2023, 13:33 обновлено 21 июня, 13:36
72
Известный блогер Богдан Беспалов уверяет, что поп-певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин тайно поженились в Киеве
Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Надя Дорофеева якобы вышла замуж за Мишу Кацурина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева и ее возлюбленный, ресторатор/музыкант Миша Кацурин, втайне от поклонников сыграли свадьбу. Об этом заявил известный блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники.

Мероприятие пара якобы сыграла в киевском ресторане "Курени".

На праздник влюбленные пригласили около 68 человек. Среди гостей были блогер Антон Птушкин, ведущий Андрей Шабанов с дочерью, ведущая Маша Ефросинина, певец Макс Барских, продюсер Ирина Горовая с сыном Андреем, телеведущий Дмитрий Комаров с женой Александрой Кучеренко. Но на свадьбе не было ее бывшего продюсера Потапа и многолетнего напарника по группе "Время и стекло" Позитива.

видео дня

К слову, всем гостям и персоналу заклеивали камеры смартфонов ‒ для того, чтобы они не делали фотографий и не снимали видео

Беспалов также говорит, что праздничное меню готовил на свадьбу известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский.

Дорофеева, Кацурин
Дорофеева, Кацурин / Instagram

Ранее украинская блогерша Даша Квиткова после официального развода с шоуменом Никитой Добрыниным раскрыла подробности своей личной жизни, и призналась, чего ищет в отношениях.

Также в Сети появилась реакция голливудской звезды Натали Портман на измену ее супруга, которая быстро стала достоянием общественности. Инсайдеры раскрыли, какая атмосфера сейчас царит в семье актрисы.

Другие новости:

Надя Дорофеева новости шоу бизнеса Миша Кацурин
Реклама

Главное за день

Ядерного удара точно не будет, потому что идиотов в Кремле не так много - Буданов

Ядерного удара точно не будет, потому что идиотов в Кремле не так много - Буданов

13:52 Украина
Британия объявила о знаковой финансовой поддержке для Украины на 3 млрд долларов

Британия объявила о знаковой финансовой поддержке для Украины на 3 млрд долларов

12:12 Украина
Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором": тот возмутился из-за сбития шпионского шара

Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором": тот возмутился из-за сбития шпионского шара

11:59 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:52

Ядерного удара точно не будет, потому что идиотов в Кремле не так много - Буданов

13:33

Дорофеева тайно вышла замуж за Кацурина - блогер

12:57

Опытные женщины назвали 5 хитростей, которые должен знать каждый

12:54

В Украине планируют "срезать" размер субсидии пенсионерам: что известно

12:53

В Пентагоне "попустили" Шойгу, который истерически отреагировал на HIMARS и Storm Shadow

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:50

Как выглядит маленькая дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк

12:45

"Путин может подорвать Крымский титан": Свитан назвал вероятные сроки

12:13

Продан: В резолюции ЕП сказано, что вступление в ЕС и НАТО возможно только при поддержке самоуправления

12:12

Британия объявила о знаковой финансовой поддержке для Украины на 3 млрд долларовВидео

Реклама
12:04

Свитан спрогнозировал, устроят ли оккупанты аварию на Запорожской АЭС

11:59

Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором": тот возмутился из-за сбития шпионского шара

11:45

Когда уже опускаются руки: как отмыть "убитый" унитаз

11:38

Favbet Foundation передал ВСУ на передовую очередной внедорожник Mazda

11:25

В Киеве внезапно потух свет, без электроснабжения были 100 тыс. людей: что случилось

11:16

Дантес поведал, реально ли хотел обидеть треком "Чуєш" ДорофеевуВидео

11:14

Головоломка на проверку зрения: нужно найти телефон в грязной комнате за 5 секунд

11:10

Прощают или мстят: как каждый знак зодиака относится к измене

10:25

Когда лучше поливать растения - утром или вечером: ответ удивит

10:10

Выручаем Залужного: нужно найти 5 отличий на фото Главнокомандующего с женой

10:08

"Буданов отряхнул пыль и вышел": как глава ГУР пережил атаки РФ - The Economist

Реклама
10:00

Подрывом "Крымского Титана" Россия выстрелит себе в ногу - СвитанЭксклюзив

09:30

Олег Винник объяснил свое внезапное исчезновение и написал заявление в полицию

09:26

Оформление пенсии: что сделать, чтобы не получить меньшие выплаты

09:15

Что вы вообще знаете о геноциде?мнение

09:09

Партизаны передали привет гауляйтерам: в Феодосии - взрыв на железной дорогеВидео

09:02

Гороскоп на завтра 22 июня 2023: Весам - долги, Водолеям - нагоняй на работе

08:44

"Придем, будем их гнать оттуда": Данилов поиздевался над россиянами в КрымуВидео

08:32

Эвакуация из Геническа: оккупанты получают смс-инструкции в случае наступления ВСУ

08:23

Под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке беспилотников

07:50

Сыну говорили - папа в командировке: история возвращения бойца ВСУ из пленаВидео

07:45

Маричка Падалко растрогала видео, как ее дочери встречают папу, который служит в ВСУВидео

07:33

Британия объявит об историческом пакете финансовой поддержки для Украины

07:30

День рождения Тараса Тополи: 5 хитов группы Антитіла, кои необходимо услышатьВидео

07:10

Гороскоп на июль 2023 для Весов: судьбоносные встречи и кардинальные переменыВидео

07:07

Катя Кузнецова рассказала, как ссорится со своим российским бойфрендом из-за "хороших русских"Видео

07:05

Непревзойденная загадка на внимательность: нужно найти мышь среди белок за 10 секунд

06:46

В Хмельницкой области прозвучали взрывы: что известно

06:29

Какой маникюр не старит руки после 60 лет: 5 вещей, которые следует учитывать

06:05

Counter-Strike по-украински: почему видео уничтожения оккупантов - это хорошомнение

04:00

Какой сегодня праздник 21 июня: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
02:35

Во время бегства из Крыма россияне превратят его в пустыню - Бабин

02:05

"Зайка, прости": муж Анны Тринчер публично признался, что переспал с другой

01:35

5 удивительных вещей, которые существуют только в США

00:10

"Украину ждут тяжелые сражения": в Пентагоне прокомментировали контрнаступление ВСУ

20 июня, вторник
23:40

"Ты - тварь": визжащий Соловьев набросился с оскорблениями на Собчак

23:25

Обстрел спасателей в Херсоне: Зеленский пообещал мощный ответ от ВСУ

23:18

Волочкова устроила истерику: дочь балерины не позвала ее на выпускнойВидео

23:06

"Да надоело, е-мое!": Галкин жестко раскритиковал "незаменимость" Пугачевой

22:41

Россияне захватили в Украине более 200 важных и опасных объектов - Данилов

22:28

Как в народе называют пластиковый стакан: Авраменко назвал редкое словоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять