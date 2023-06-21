Дорофеева тайно вышла замуж за Кацурина - блогер

Известный блогер Богдан Беспалов уверяет, что поп-певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин тайно поженились в Киеве

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Надя Дорофеева якобы вышла замуж за Мишу Кацурина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/misha_katsurin

Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева и ее возлюбленный, ресторатор/музыкант Миша Кацурин, втайне от поклонников сыграли свадьбу. Об этом заявил известный блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники.

Мероприятие пара якобы сыграла в киевском ресторане "Курени".

На праздник влюбленные пригласили около 68 человек. Среди гостей были блогер Антон Птушкин, ведущий Андрей Шабанов с дочерью, ведущая Маша Ефросинина, певец Макс Барских, продюсер Ирина Горовая с сыном Андреем, телеведущий Дмитрий Комаров с женой Александрой Кучеренко. Но на свадьбе не было ее бывшего продюсера Потапа и многолетнего напарника по группе "Время и стекло" Позитива.

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К слову, всем гостям и персоналу заклеивали камеры смартфонов ‒ для того, чтобы они не делали фотографий и не снимали видео

Беспалов также говорит, что праздничное меню готовил на свадьбу известный украинский шеф-повар Владимир Ярославский.

Дорофеева, Кацурин / Instagram

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