"Я счастлива": Квиткова раскрыла подробности личной жизни после развода

Даша Квиткова, теперь официально свободная от брачных уз, призналась, какими видит свои новые отношения.

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Даша Квиткова рассказала про личную жизнь после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова и шоумен Никита Добрынин раньше носили гордое звание первой пары, которая поженилась по итогам романтического реалити-шоу Холостяк. Однако в январе 2023 года супруги сообщили о расставании.

Ходит много слухов о том, почему между Добрыниным и Квитковой так быстро испортились отношения - совсем недавно они радовались рождению сына, строили планы на будущее и даже венчались. Тем не менее истинная причина известна лишь экс-супругам.

К слову, женатыми они оставались целых пять месяцев после того, как объявили, что больше не вместе. Теперь Квиткова сообщила, что официально свободна. В связи с этим на своей странице в Instagram она раскрыла поклонникам настоящее положение на ее любовном фронте после развода.

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"У меня был публичный опыт (отношений - прим. редактора), и я до сих пор вывожу его последствия, и буду это делать еще долго, судя по всему. Поэтому, даже если бы я была влюблена, и даже если бы у меня был мужчина: я бы хотела, чтобы это было тем, что останется сакральным и личным до того момента, пока я не буду уверена и буду вновь готова рассказать вам. Ну и конечно, когда это будет, скрыть все на 100% не получится, я это понимаю, но в данный момент быть откровенной про личное я не готова (и это не потому, что счастье любит тишину). Я дорожу временем, которое сейчас есть в моей жизни. Я счастлива - вот это главное. А сама или нет, это уже не важно", - сообщает Даша Квиткова.

Даша Квиткова рассказала про личную жизнь после развода / instagram.com/kvittkova

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