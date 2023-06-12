УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Только родительские отношения: Даша Квиткова и Никита Добрынин официально разведены

Юлия Куришко
12 июня 2023, 11:20 обновлено 12 июня, 11:24
78
Пара впервые заявила о своем расставании в январе.
Только родительские отношения: Даша Квиткова и Никита Добрынин официально разведены
Пара Холостяка рассталась / коллаж: Главред, фото: instagram / kvittkova

Украинские блогеры но участники Холостяка Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили, что расстались официально.

Первая пара из украинского "Холостяка", которой удалось жениться, сообщила о разводе несколько месяцев назад. Теперь известно, что Даша Квиткова и Никита Добрынин расстались официально.

Блогерша Даша Квиткова сообщила о разводе в Instagram-сториз. Она ответила поклонникам, что сейчас ее с Никитой связывают только родительские отношения.

видео дня

"Мы официально развелись. Ждем документы. Отношения нейтральные и родительские",- сообщила инфлюенсерка.

Только родительские отношения: Даша Квиткова и Никита Добрынин официально разведены
Квиткова прокомментировала развод/ скриншот: instagram / kvittkova

Напомним, что в январе Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили о расставании. Известная инфлюенсерка и блогерша Даша Квиткова сообщила о том, что она больше не вместе со своим мужем, "холостяком" и ведущим Никитой Добрыниным. Однако вместе продолжают ходить к психологу через сына.

В сентябре Квиткова и Добрынин скрепили свой брак венчанием. Украинская блогерша и победительница проекта" Холостяк " Даша Квиткова и ее муж, телеведущий Никита Добрынин скрепили свой брак, обвенчавшись в церкви.

Больше интересных новостей:

Никита Добрынин шоу Холостяк Даша Квиткова
Реклама

Главное за день

ВСУ освободили от российских оккупантов Новодаровку на Запорожье

ВСУ освободили от российских оккупантов Новодаровку на Запорожье

12:01 Украина
ВСУ пошли в контратаку и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

ВСУ пошли в контратаку и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

11:41 Украина
Арестович заинтриговал прогнозом после взятия ВСУ Старомлыновки

Арестович заинтриговал прогнозом после взятия ВСУ Старомлыновки

11:14 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:01

ВСУ освободили от российских оккупантов Новодаровку на Запорожье

11:47

Настоящий гений: мужчина придумал, как очистить вареное яйцо за 3 секундыВидео

11:42

Умер экс-премьер Италии и друг Путина Сильвио Берлускони - Corriere della SeraВидео

11:41

ВСУ пошли в контратаку и продвинулись вперед на Бахмутском направлении

11:20

Только родительские отношения: Даша Квиткова и Никита Добрынин официально разведены

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:14

Арестович заинтриговал прогнозом после взятия ВСУ СтаромлыновкиВидео

10:47

Пленный "вагнеровец" отказался от обмена и перешел в РДК: Пригожин в бешенствеВидео

10:31

"Каждый танк - на вес золота": Украина просит у Германии больше Leopard 2

10:25

Результат впечатляет: что будет, если насыпать соду в раковинуВидео

Реклама
10:08

Головоломка для гениев: нужно найти слово, спрятанное в море букв за 10 секунд

10:03

Гороскоп на сегодня 12 июня 2023: Стрельцам – напряжение, Девам - покойВидео

09:49

"Жертв не удается избежать": Гуменюк рассказала о жестоких обстрелах ХерсонщиныВидео

09:32

Взрывы БК и уничтоженная техника: на Запорожье мощные прилеты по базам РФ

09:07

Женщина за 4 часа приготовила квас, как в СССР: себестоимость смешнаяВидео

09:00

Без Каховской ГЭС Украина будет без урожаев, а юг станет пустыней - БалинскийЭксклюзив

08:49

В понимании россиян час "Х" наступилмнение

08:48

Во время эвакуации на Херсонщине оккупанты убили беременную женщину - она спасала родныхВидео

08:38

Подрыв ГЭС: Запорожская АЭС переводит последний энергоблок в режим "холодной остановки"Видео

08:35

Оккупантов выбили из Сторожевого: ВСУ продвинулись вперед на ДонбассеВидео

07:57

Боятся партизан: россияне устанавливают камеры на оккупированных территориях

Реклама
07:46

Арестович спрогнозировал, когда ВСУ смогут прорвать оборону противникаВидео

07:19

В боях за Благодатное погиб защитник Украины из Полтавской областиВидео

07:13

На Херсонщине спадает вода, но подтоплены еще почти 4 тысячи домов - ГСЧСВидео

06:49

ВСУ успешно продвигаются по двум направлениям - ISWВидео

06:17

Почему РФ позволяет себе все большемнение

06:15

Почему никогда не надо "вибачатися": языковед указал на самую распространенную ошибкуВидео

04:00

Какой сегодня праздник и у кого День ангела 12 июняВидео

03:02

Чем поливать капусту для завязывания кочанов: это средство есть в каждой аптечкеВидео

02:35

Бритни Спирс обвиняют в приеме тяжелых наркотиков муж и сыновья - ответ певицыВидео

02:05

Как красиво завернуть голубцы: 4 феерических способа, которые приведут в восторгВидео

01:30

Две тысячи долларов надо, чтобы прожить месяц - Кошевой

11 июня, воскресенье
23:57

Бой продолжался 2 суток: военный рассказал важные подробности освобождения НескучногоВидео

23:31

Почему нельзя мыть голову в понедельник - ответ на пугающую загадку древностиВидео

23:04

Кремль готовится к отставке Путина - Пионтковский

22:42

Макс Барских перепел свой легендарный хит на украинском языкеВидео

22:24

Предательница Лорак устроила праздник дочери в Москве: Мурат отказался ехать в Россию

22:22

Ударили по "артерии": в Запорожской области подорвали железнодорожный мостВидео

22:22

Сильно постаревший Алек Болдуин попался на глаза папарацци с костылем

21:00

В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили МакаровкуВидео

20:36

Россияне взорвали дамбу в Донецкой области: начало подтапливать

Реклама
20:23

Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духотыВидео

20:23

Стая, которая радуется смерти от зубов акулымнение

20:05

ВСУ продвигаются вперед: село Нескучное под контролем УкраиныВидео

19:32

"Ок, будем жить все вместе": Горняк дерзко дала перцу Остапчуку и его новой жене

19:20

"Здесь куют металл": рецензия на фильм "Трансформеры: время звероботов"Видео

19:14

Обстрел лодки возле Херсона: есть много погибшихВидео

19:12

Плачут на коленях и целуют землю: Украина вернула из плена 95 героевФото

19:03

Отныне мужчины в 25 лет становятся военнообязанными

18:24

Образ для деловых женщин: Елена Зеленская показала костюм, который стал хитомФотоВидео

18:21

Евгений Клопотенко раскрыл подробности про новую возлюбленную из НиколаеваВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять