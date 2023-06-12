Только родительские отношения: Даша Квиткова и Никита Добрынин официально разведены

Украинские блогеры но участники Холостяка Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили, что расстались официально.
Первая пара из украинского "Холостяка", которой удалось жениться, сообщила о разводе несколько месяцев назад. Теперь известно, что Даша Квиткова и Никита Добрынин расстались официально.
Блогерша Даша Квиткова сообщила о разводе в Instagram-сториз. Она ответила поклонникам, что сейчас ее с Никитой связывают только родительские отношения.
"Мы официально развелись. Ждем документы. Отношения нейтральные и родительские",- сообщила инфлюенсерка.
Напомним, что в январе Даша Квиткова и Никита Добрынин сообщили о расставании. Известная инфлюенсерка и блогерша Даша Квиткова сообщила о том, что она больше не вместе со своим мужем, "холостяком" и ведущим Никитой Добрыниным. Однако вместе продолжают ходить к психологу через сына.
В сентябре Квиткова и Добрынин скрепили свой брак венчанием. Украинская блогерша и победительница проекта" Холостяк " Даша Квиткова и ее муж, телеведущий Никита Добрынин скрепили свой брак, обвенчавшись в церкви.
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