Бритни Спирс обвиняют в приеме тяжелых наркотиков муж и сыновья - ответ певицы

Бывший опекун Бритни Спирс, ее экс-супруг и дети якобы убеждены, что свою жизнь она закончит передозировкой.

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Кевин Федерлайн обвинил Бритни Спирс в злоупотреблении тяжелыми наркотиками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

В 2008 году американскую певицу Бритни Спирс признали недееспособной. Ее лишили опеки над двумя сыновьями, а также назначили опекуна, которым стал ее отец. Причиной этому послужили злоупотребление алкоголем и наркотиками артистки, а также постоянные нервные срывы.

Много лет Брит уже чиста. Два года она живет жизнью свободной женщины, и даже счастлива в браке со своим партнером Сэмом Асгари. Но сказке совсем скоро может прийти конец.

По крайней мере так утверждает ее бывший супруг и отец ее детей Кевин Федерлайн. Мужчина утверждает, что Спирс вернулась к тяжелым наркотикам. Дескать это уже давно не новость, и сыновья отказались общаться с ней именно из-за зависимости - они видели, как Бритни привозили наркотики. Слова ее детей и бывшего мужа цитирует издание Daily Mail.

"Боюсь, что она на метамфетамине - я молился, чтобы кто-нибудь сказал об этом и чтобы она опомнилась. Это ужасно. Она мать моих мальчиков", - говорит Федерлайн. С ним согласен и отец Спирс, который рассказал, что боится, как бы певица не повторила судьбу Эми Уайнхаус (певица умерла в возрасте 27 лет от острой алкогольной интоксикации - прим. редактора).

Иностранные СМИ выдвигают теорию о том, что Федерлайн намеренно порочит имя бывшей супруги и давит на нее, чтобы продолжать получать алименты на сыновей, но отстранить саму Брит от притязаний на опеку.

Тем временем новость о "наркотической зависимости" дошла и до самой поп-иконы. На своей странице в Instagram Бритни отказывается верить, что ее сыновья говорили о ней что-либо подобное, иначе это просто разбило бы ей сердце. В то же время она подавлена ситуацией в целом.

"Мне грустно, потому что я так старалась сделать все для вас, но этого никогда не было достаточно. Так что вы, ребята, идете, и за моей спиной и говорите обо мне… Это разбивает мне сердце, а новости такие отвратительные… я всегда чувствовала, что новости буллят меня… Это грустно, потому что все сидят сложа руки, как будто это нормально - сочинять такую ложь ... Почему мне говорят, что я должна сидеть сложа руки и просто быть выше этого??? Когда они все ведут себя так низко ??? Надеюсь, это просто новости разжигают вражду, и ни Кевин, ни Престон не говорили ничего из этого. В любом случае, я буду в порядке", - пишет Бритни Спирс.

Смотрите видео, как Бритни Спирс выходила из-под 13-летней опеки своего отца:

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