УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Бритни Спирс обвиняют в приеме тяжелых наркотиков муж и сыновья - ответ певицы

Анна Подгорная
12 июня 2023, 02:35
2
Бывший опекун Бритни Спирс, ее экс-супруг и дети якобы убеждены, что свою жизнь она закончит передозировкой.
Бритни Спирс, Сэм Асгари
Кевин Федерлайн обвинил Бритни Спирс в злоупотреблении тяжелыми наркотиками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

В 2008 году американскую певицу Бритни Спирс признали недееспособной. Ее лишили опеки над двумя сыновьями, а также назначили опекуна, которым стал ее отец. Причиной этому послужили злоупотребление алкоголем и наркотиками артистки, а также постоянные нервные срывы.

Много лет Брит уже чиста. Два года она живет жизнью свободной женщины, и даже счастлива в браке со своим партнером Сэмом Асгари. Но сказке совсем скоро может прийти конец.

По крайней мере так утверждает ее бывший супруг и отец ее детей Кевин Федерлайн. Мужчина утверждает, что Спирс вернулась к тяжелым наркотикам. Дескать это уже давно не новость, и сыновья отказались общаться с ней именно из-за зависимости - они видели, как Бритни привозили наркотики. Слова ее детей и бывшего мужа цитирует издание Daily Mail.

"Боюсь, что она на метамфетамине - я молился, чтобы кто-нибудь сказал об этом и чтобы она опомнилась. Это ужасно. Она мать моих мальчиков", - говорит Федерлайн. С ним согласен и отец Спирс, который рассказал, что боится, как бы певица не повторила судьбу Эми Уайнхаус (певица умерла в возрасте 27 лет от острой алкогольной интоксикации - прим. редактора).

Иностранные СМИ выдвигают теорию о том, что Федерлайн намеренно порочит имя бывшей супруги и давит на нее, чтобы продолжать получать алименты на сыновей, но отстранить саму Брит от притязаний на опеку.

Тем временем новость о "наркотической зависимости" дошла и до самой поп-иконы. На своей странице в Instagram Бритни отказывается верить, что ее сыновья говорили о ней что-либо подобное, иначе это просто разбило бы ей сердце. В то же время она подавлена ситуацией в целом.

"Мне грустно, потому что я так старалась сделать все для вас, но этого никогда не было достаточно. Так что вы, ребята, идете, и за моей спиной и говорите обо мне… Это разбивает мне сердце, а новости такие отвратительные… я всегда чувствовала, что новости буллят меня… Это грустно, потому что все сидят сложа руки, как будто это нормально - сочинять такую ложь ... Почему мне говорят, что я должна сидеть сложа руки и просто быть выше этого??? Когда они все ведут себя так низко ??? Надеюсь, это просто новости разжигают вражду, и ни Кевин, ни Престон не говорили ничего из этого. В любом случае, я буду в порядке", - пишет Бритни Спирс.

Смотрите видео, как Бритни Спирс выходила из-под 13-летней опеки своего отца:

Ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также принцесса Евгения Йоркская рассказала, что она и Джек Бруксбэнк, ее муж, стали во второй раз родителями - на свет появился еще один потенциальный наследник британского королевского престола.

Другие новости:

шоу-бизнес Бритни Спирс новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Бой продолжался 2 суток: военный рассказал важные подробности освобождения Нескучного

Бой продолжался 2 суток: военный рассказал важные подробности освобождения Нескучного

23:57 Украина
В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили Макаровку

В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили Макаровку

21:00 Украина
Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духоты

Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духоты

20:23 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

02:35

Бритни Спирс обвиняют в приеме тяжелых наркотиков муж и сыновья - ответ певицы

02:05

Как красиво завернуть голубцы: 4 феерических способа, которые приведут в восторгВидео

01:30

Две тысячи долларов надо, чтобы прожить месяц - Кошевой

11 июня, воскресенье
23:57

Бой продолжался 2 суток: военный рассказал важные подробности освобождения НескучногоВидео

23:31

Почему нельзя мыть голову в понедельник - ответ на пугающую загадку древностиВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

23:04

Кремль готовится к отставке Путина - Пионтковский

22:42

Макс Барских перепел свой легендарный хит на украинском языкеВидео

22:24

Предательница Лорак устроила праздник дочери в Москве: Мурат отказался ехать в Россию

22:22

Ударили по "артерии": в Запорожской области подорвали железнодорожный мостВидео

Реклама
22:22

Сильно постаревший Алек Болдуин попался на глаза папарацци с костылем

21:00

В Минобороны подтвердили контрнаступление: ВСУ освободили МакаровкуВидео

20:36

Россияне взорвали дамбу в Донецкой области: начало подтапливать

20:23

Мощная жара возвращается в Украину: синоптики назвали даты атаки новой духотыВидео

20:23

Стая, которая радуется смерти от зубов акулымнение

20:05

ВСУ продвигаются вперед: село Нескучное под контролем УкраиныВидео

19:32

"Ок, будем жить все вместе": Горняк дерзко дала перцу Остапчуку и его новой жене

19:14

Обстрел лодки возле Херсона: есть много погибшихВидео

19:12

Плачут на коленях и целуют землю: Украина вернула из плена 95 героевФото

19:03

Отныне мужчины в 25 лет становятся военнообязанными

18:24

Образ для деловых женщин: Елена Зеленская показала костюм, который стал хитомФотоВидео

Реклама
18:21

Евгений Клопотенко раскрыл подробности про новую возлюбленную из НиколаеваВидео

18:09

Критическая ситуация: после подрыва Каховской ГЭС Черное море начало опреснятьсяВидео

17:33

"Все обнимались и плакали": военные рассказали детали освобождения села БлагодатноеВидео

17:32

Выстрелили в спину людям: армия РФ обстреляла лодку с людьми в ХерсонеВидео

16:56

Как правильно – "будь ласка" или "прОшу": Авраменко разъяснил распространенную дилеммуВидео

16:49

Ты мое сердце и душа: как красиво поздравить Наташу с Днем рождения

16:46

Метод работает: где хранить деньги дома, чтобы они приумножались

16:41

Что нужно положить 12 июня под коврик входной двери: приметы и строгие запретыВидео

16:26

Бежали от войны: в Одессе от российской атаки погибли супруги из Бахмута

16:05

"Дальше будет": Буданов заинтриговал украинцев красноречивым видеоВидео

15:52

Снова вместе: Потап рассказал, чем в Украине занимается наедине с Каменских

15:19

Учительница назвала "худшее" имя ребенка, которое она когда-либо слышала за годы работы

15:09

Минобороны РФ заставляет "вагнеровцев" подписывать контракты: Пригожин попустил ШойгуВидео

15:08

Лучше обходить стороной: 5 самых опасных пауков, которые водятся в УкраинеВидео

14:37

Слова "скурпульозний" в украинском языке нет: Авраменко ошеломил объяснениемВидео

14:36

Надя Дорофеева познакомила Мишу Кацурина с мамой: "Маме не нравится"

14:29

За отказ выступать в Крыму и донос: в РФ отменяют концерты еще одной группы

14:28

Из рук выдрали флаг: во время финала Лиги Чемпионов случился громкий скандал из-за УкраиныВидео

14:10

Оккупанты убили заслуженного тренера Украины Игоря Осьмака

13:31

Украина ввела новые санкции против россиян: кто попал в списокВидео

Реклама
13:31

Любая капуста будет расти, как бешеная: рецепт дешевого чудо-средства

13:19

Лайма Вайкуле рассекретила, где прячется Вера БрежневаВидео

13:08

В РФ стало больше Кинжалов и Калибров: Игнат рассказал, откуда у оккупантов столько ракетВидео

12:51

ВСУ мощно продвигаются: на Донбассе освободили от оккупантов БлагодатноеВидео

12:44

Восторгу нет предела: хитрость с ложками и кожурой от банана покорила сетьВидео

12:36

"Будет еще новое масштабное горе": астролог назвала даты нового потрясения для УкраиныВидео

12:25

"Пользуется своей популярностью": Константин Грубич заступился за беглого Яму

12:07

РФ отводит войска с Херсонщины: в Минобороны назвали причину подрыва ГЭС оккупантамиФото

11:48

"Мы за то, чтобы вас убивали. Главное – получить грант": Подоляк жестко разнес ООНВидео

11:33

До этого додумался гений: для чего делают два отверстия на дне мусорного ведраВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять