Квиткова и Добрынин скрепили свой брак и показали чувственные фото

Никита Добрынин и Даша Квиткова. Instagram

Украинская блогерша и победительница проекта "Холостяк" Даша Квиткова и ее супруг, телеведущий Никита Добрынин скрепили свой брак, обвенчавшись в церкви.

Об этом блогерша сообщила на своей странице в Instagram.

"На самом деле, мы решили венчаться еще до 24 февраля, но из-за той страны (название которой называть нельзя, потому что инстаграм сразу блокирует), все затянулось (Россия-авт.). Больше месяца в разлуке и мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим. Хотим жить. Проживать каждый день, потому что сейчас то время", - написала она.

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Квиткова надела красивое платье-вышииванку и туфли на каблуках.

Пара также взяла с собой на венчание сына Льва, который разделил с родителями важное событие.

Напомним, ранее Даша Квиткова показала свое долгожданное возвращение домой.

"Наконец-то все дома", - поделилась своей радостью Квиткова на своей странице в Instagram.

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