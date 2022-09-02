Квиткова и Добрынин скрепили свой брак и показали чувственные фото

Пара повенчалась и сделала красивую и романтическую фотосессию, которой поделились в Инстаграм.
Украинская блогерша и победительница проекта "Холостяк" Даша Квиткова и ее супруг, телеведущий Никита Добрынин скрепили свой брак, обвенчавшись в церкви.
Об этом блогерша сообщила на своей странице в Instagram.
"На самом деле, мы решили венчаться еще до 24 февраля, но из-за той страны (название которой называть нельзя, потому что инстаграм сразу блокирует), все затянулось (Россия-авт.). Больше месяца в разлуке и мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим. Хотим жить. Проживать каждый день, потому что сейчас то время", - написала она.
Квиткова надела красивое платье-вышииванку и туфли на каблуках.
Пара также взяла с собой на венчание сына Льва, который разделил с родителями важное событие.
Напомним, ранее Даша Квиткова показала свое долгожданное возвращение домой.
"Наконец-то все дома", - поделилась своей радостью Квиткова на своей странице в Instagram.
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