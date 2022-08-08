'Никому не показывала это фото': Даша Квиткова показала, как поправилась на 30 кг

Даша Квиткова / instagram.com/kvittkova/

Украинская блогерша, супруга телеведущего Никиты Добрынина и победительница одного из сезонов проекта "Холостяк" Даша Квиткова, показала в первый раз свое фото, где она набрала 30 килограмм.

Как поделилась она на своей странице в Instagram, это фото было сделано за один день до родов их с Добрыниным сыном Львом. "Просто это я. Никому не показывала это фото. Последний день перед тем, как появился Лев. Мой вес тут 83 килограмма. До беременности была 53-54", - написала она.

До этого фото, блогерша написала, как она отдыхает в Турции, а также показала свое фото в одном из зеркал номера. Она тегнула своего супруга, подписав фото "Это твоя жена и мать твоего ребенка".

Напомним, ранее украинская блогерка, победительница романтического реалити Холостяк и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова похвасталась безупречным загаром на ошеломительно длинных ногах.

Правда, сделала она это в весьма необычном месте - на подземной парковке в Варшаве. Именно там блогерка провела фотосессию для одного из украинских брендов. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.