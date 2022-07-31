Даша Квиткова похвасталась точеными ножками в "подземной" фотосессии

Даша Квиткова в мини-шортах показала стройные ноги / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерка, победительница романтического реалити Холостяк и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова похвасталась безупречным загаром на ошеломительно длинных ногах.

Правда, сделала она это в весьма необычном месте - на подземной парковке в Варшаве. Именно там блогерка провела фотосессию для одного из украинских брендов. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

В кадре всегда утонченная и романтичная Квиткова появилась в модном луке в уличном стиле - черные мини-шорты, оверсайз футболка с надписью "Ukraine" и кеды на высокой подошве.

Блогерка была буквально усыпана хвалебным комментариями - поклонники отмечали и идеальную фигурку Квитковой, и стильный образ, который ей очень к лицу.

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