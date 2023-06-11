Предательница Лорак устроила праздник дочери в Москве: Мурат отказался ехать в Россию

Дочь экс-супруги Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу София отпраздновала 12-летие.

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Лорак устроила праздник дочери в Москве / коллаж: Главред, фото: instagram / anilorak/

Предательница Ани Лорак показала, как отпраздновала день рождения дочери Софии от экс-мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.

На своей странице в Instagram артистка разместила снимок, где позирует с подросшей дочкой на фоне праздничного торта. Лорак выдала место праздника, отметив, что торт для ее дочери делал российский кондитер Ренат Агзамов, передает ТСН.

Ани Лорак отпраздновала день рождения дочери в Москве / фото: instagram / anilorak

День рождения Лорак для дочери Софии организовала в стиле Барби - в розовых тонах: розовые шарики, розовый торт.

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В Москву отказался приехать экс-глава Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Даже на день рождения дочери. Как известно, с началом полномасштабной войны Мурат, имея возможность уехать в Турцию, как гражданин этой страны, принял решение остаться в Украине. Здесь он активно развивает бизнес и всячески помогает Украине ускорить победу.

Налчаджиоглу оказался большим патриотом Украины, чем уроженка Черновицкой области Ани Лорак. С 2014 года артистка продолжала жить и выступать в рф, а с началом полномасштабной войны молчит о том, что Россия напала на ее родную страну. Более того, Лорак продолжает развлекать россиян.

Напомним, что бывший муж Лорак показал, как выглядит их общая взрослая дочь. Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу София выглядит взрослой на свои годы. Она традиционно сделала гримасу, появилась в мешковатой одежде и с крашеными волосами.

Лорак отреагировала на атаку беспилотников на Москву и элитную Рублевку. Шутка с Лорак оказалась настолько удачной, что в социальных сетях его быстро подхватили.

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