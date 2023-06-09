УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Бывший муж Лорак показал, как выглядит их общая взрослая дочь

Алена Кюпели
9 июня 2023, 20:33 обновлено 9 июня, 20:41
185
Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу София выглядит взросло на свои года.
Мурат Налчаджиоглу, Лилия Реус
Мурат Налчаджиоглу и его молодая супруга Лилия Реус / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывший муж путинистки Ани Лорак, которая замалчивает зверства российских оккупантов в отношении Украины, показал, как выглядит их общая дочь София.

На своей странице в Instagram, Мурат Налчаджиоглу показал фото взрослой дочери-подростка. Она традиционно сделала гримасу, появилась в мешковатой одежде и с крашенными волосами.

Между тем, Мурат явно проводит с девочкой много времени. Она - частая гостья его страницы и он не в первый раз возит ее отдыхать. Турецкий папа нежно обращается к дочери. называя ее "моя любовь".

видео дня
Дочка Ани Лорак празднует день рождения
Дочка Ани Лорак празднует день рождения / Фото Instagram/muratnalca

В целом, София намного чаще появляется в профиле у отца, чем у звездной матери-предательницы Лорак. Сейчас у певицы, видимо, совсем нету времени, ведь она занята поиском заработка, а также своим йога-инструктором, с которым буквально закрутила роман.

Дочка Ани Лорак празднует день рождения
Началджыоглу явно любит свою дочь / Фото Instagram/muratnalca

Напомним, ранее стало известно, что запроданка Ани Лорак, которая поддерживает Россию в ее жестоком военном нападении на Украину, не оставляет попыток заработать денег. В Украине, по понятным причинам, она никогда уже не сможет выступить. Однако и в ее любимой террористической России ей также не рады. Поэтому ей остается единственное - гастролировать по курортным городам и петь перед либеральными толстосумами, которые еще и при этом будут есть и пить.

30 мая Москву и пригород с элитным поселком Рублевка атакованы БПЛА. В сети появились фото с вотермарком SHOT, на котором видна наклейка "Ані Лорак. Фонд помсти" на обломках дрона. Украинцы начали писать, что это сбитый сегодня дрон под Москвой, и благодарить Ани Лорак.

Вас также может заинтересовать:

Ани Лорак
Реклама

Главное за день

Зеленский собрал важную Ставку: основное внимание – ситуация на передовой

Зеленский собрал важную Ставку: основное внимание – ситуация на передовой

21:22 Украина
Кремль отдаст Белгородчину, менты будут искать свой "чемоданчик Путина" – Свитан

Кремль отдаст Белгородчину, менты будут искать свой "чемоданчик Путина" – Свитан

20:57 Украина
"Обнуляет собственную репутацию": у Зеленского разнесли заявление ООН о Каховской ГЭС

"Обнуляет собственную репутацию": у Зеленского разнесли заявление ООН о Каховской ГЭС

20:37 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:22

Зеленский собрал важную Ставку: основное внимание – ситуация на передовой

20:57

Кремль отдаст Белгородчину, менты будут искать свой "чемоданчик Путина" – СвитанВидео

20:37

Женщина нашла способ, как открыть бутылку вина без штопора: гениальный трюк впечатляет

20:37

"Обнуляет собственную репутацию": у Зеленского разнесли заявление ООН о Каховской ГЭСВидео

20:33

Бывший муж Лорак показал, как выглядит их общая взрослая дочь

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:41

Войска РФ готовятся отступать вглубь Крыма – МинобороныВидео

19:27

Как на украинском назвать шлепанцы: Авраменко удивил ответомВидео

19:24

Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda

19:20

Украинская кукуха не всегда держится хорошо во время войнымнение

Реклама
18:54

Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС - NYTВидео

18:42

Оккупанты РФ зашуршали на "северных воротах в Крым", готовят там эвакуацию – ЦНСВидео

18:19

"Меня оклеветали": Ступка оправдывается после обвинений по "пьяному" ДТП

17:54

Гороскоп Таро на неделю 12-18 июня: Раку – улучшение жизни, Льву - переменыВидео

17:51

Путин в истерике объявил о "начале контрнаступления ВСУ" и "успехах оккупантов"Видео

17:44

Лиза Ющенко впервые высказалась о войне, но снова абстрактно

17:34

Зачем класть лавровый лист в бачок унитаза: эффект будет невероятным

17:09

Как можно использовать лепестки чайной розы: удивительные свойства цветкаВидео

17:08

В ООН ослепли после подрыва Каховской ГЭС: признаков военного преступления не заметилиВидео

16:56

Головоломка, которая сведет с ума гениев: нужно найти картошку фри за 3 секунды

16:34

Чем подкормить лук, чтобы были гигантские головки: чудесные секретыВидео

Реклама
16:31

Отбросили армию РФ на 1,2 км: ВСУ продвинулись на Бахмутском направленииВидео

16:13

Ущерб колоссальный: МВД - о количестве погибших и пропавших без вестиФотоВидео

15:58

Скидка на газ: какая и кто из украинцев имеет право ее получить

15:54

Зачем каждая женщина подметала порог входной двери 10 июня: приметы и запретыВидео

15:42

БНР на Белгородчине и парад республик: Свитан сделал прогноз о распаде РоссииВидео

15:18

Целая гора вкуснятины из 1 стакана кефира: разметут за минуту горячимиВидео

15:18

"Ждати" или "очікувати": Авраменко рассказал, как правильноВидео

15:15

Что делать, если из-за долгов заблокировали пенсионную карту: совет адвокатаВидео

14:55

Оптическая иллюзия: лишь единицы смогут найти все отличия на картинках

14:51

5 неожиданных трюков с майонезом, о которых вы точно не зналиВидео

14:49

На Белгородщине ликвидировали полковника РФ, которого отправили уничтожить "ДРГ"Видео

14:43

Войска РФ стягивают резервы под Бахмут и пытаются удержать позиции – МалярВидео

14:32

"Женщины такие непостоянные": Кошевой оценил уход Кравец из "Квартала 95"

14:26

Украина достигла прогресса на южном направлении, но имеет потери техники – BloombergВидео

14:07

Будут ягоды, как пять копеек: чем подкормить летнюю малинуВидео

14:01

"Не выросла мажоркой, но есть запросы": Кошевой рассказал об отношениях с дочкойВидео

13:40

"Пройдет через ад": Серга взял на перевоспитание Лободу, которая долго жила в РФВидео

13:00

"Пояс безопасности" для Украины на территории РФ будет через несколько лет – СвитанВидео

12:38

Что будет если каждый день пить газировку: результаты исследования удивляют

12:35

15 минут и готово: зачем люди ставят на плиту сковороду с солью

Реклама
12:33

Шольц, Макрон и Дуда поедут в Париж обсудить гарантии безопасности Украины - Politico

12:05

"Переговоры невозможны": Путин натравил на себя Запад подрывом Каховской ГЭС – генералВидео

11:30

"Нет ограбления": боксерский чиновник "обломал" Ломаченко с поражениемВидео

11:29

На войне с оккупантами Винничина потеряла еще четырех своих защитников

11:07

Головоломка на скорость: только самые внимательные найдут число 264 за 3 секунды

11:01

Бизнесмен и меценат Роман Фелик пополнил автопарк скорой помощи городской больницы Краматорска

11:01

Ополченцы возьмут Шебекино и пойдут на Белгород, РФ потеряет 5 регионов – СвитанЭксклюзив

10:48

Женщина вскипятила белую футболку с ломтиками лимона: результат шикаренВидео

10:25

Вода на Херсонщине начинает спадать: за ночь уровень снизился на 20 см – ОВАФотоВидео

10:22

"10 лет Афгана повторили за год": пилот армии РФ дезертировал и озвучил потериВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять