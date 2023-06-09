Бывший муж Лорак показал, как выглядит их общая взрослая дочь

Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу София выглядит взросло на свои года.

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Мурат Налчаджиоглу и его молодая супруга Лилия Реус / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывший муж путинистки Ани Лорак, которая замалчивает зверства российских оккупантов в отношении Украины, показал, как выглядит их общая дочь София.

На своей странице в Instagram, Мурат Налчаджиоглу показал фото взрослой дочери-подростка. Она традиционно сделала гримасу, появилась в мешковатой одежде и с крашенными волосами.

Между тем, Мурат явно проводит с девочкой много времени. Она - частая гостья его страницы и он не в первый раз возит ее отдыхать. Турецкий папа нежно обращается к дочери. называя ее "моя любовь".

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Дочка Ани Лорак празднует день рождения / Фото Instagram/muratnalca

В целом, София намного чаще появляется в профиле у отца, чем у звездной матери-предательницы Лорак. Сейчас у певицы, видимо, совсем нету времени, ведь она занята поиском заработка, а также своим йога-инструктором, с которым буквально закрутила роман.

Началджыоглу явно любит свою дочь / Фото Instagram/muratnalca

Напомним, ранее стало известно, что запроданка Ани Лорак, которая поддерживает Россию в ее жестоком военном нападении на Украину, не оставляет попыток заработать денег. В Украине, по понятным причинам, она никогда уже не сможет выступить. Однако и в ее любимой террористической России ей также не рады. Поэтому ей остается единственное - гастролировать по курортным городам и петь перед либеральными толстосумами, которые еще и при этом будут есть и пить.

30 мая Москву и пригород с элитным поселком Рублевка атакованы БПЛА. В сети появились фото с вотермарком SHOT, на котором видна наклейка "Ані Лорак. Фонд помсти" на обломках дрона. Украинцы начали писать, что это сбитый сегодня дрон под Москвой, и благодарить Ани Лорак.

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