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Снова вместе: Потап рассказал, чем в Украине занимается наедине с Каменских

Анна Подгорная
11 июня 2023, 15:52 обновлено 11 июня, 15:52
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Потап и Настя Каменских сейчас наслаждаются обществом друг друга, что им удавалось в последнее время крайне редко.
Потап и Настя Каменских
Потап рассказал, как сейчас проводит время с Настей Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинский музыкант и продюсер Потап уже несколько недель находится в Украине - здесь он занимается творчеством и благотворительностью. Потапенко подробно освещает свою жизнь на родине, будто пытается опровергнуть нелестные слова в свой адрес о том, что он отсиживается по заграницам, пока в стране война.

Также он всячески подчеркивает, что в его семейном союзе с певицей Настей Каменских нет никаких проблем. К примеру, недавно на его странице в Instagram появился новый снимок с супругой, который теперь - большая редкость.

На фото пара гуляет на свежем воздухе в спортивной одежде - до полномасштабной войны они нередко практиковали совместные занятия спортом на природе.

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"Как любая влюбленная пара, мы счастливы иметь возможность уделить время и внимание исключительно друг другу. Когда мы вместе, то все время проводим вместе – готовим еду, валяемся под одеялом, обнимаемся, а ночью теряем нервные клетки от ракетных обстрелов и тревог", - подписал фотографию Потап.

К слову, позже снимок исчез из его социальных сетей.

Потап и Настя Каменских
Потап рассказал, как сейчас проводит время с Настей Каменских / instagram.com/realpotap

Ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также принцесса Евгения Йоркская рассказала, что она и Джек Бруксбэнк, ее муж, стали во второй раз родителями - на свет появился еще один потенциальный наследник британского королевского престола.

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