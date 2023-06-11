Снова вместе: Потап рассказал, чем в Украине занимается наедине с Каменских

Потап и Настя Каменских сейчас наслаждаются обществом друг друга, что им удавалось в последнее время крайне редко.

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Потап рассказал, как сейчас проводит время с Настей Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинский музыкант и продюсер Потап уже несколько недель находится в Украине - здесь он занимается творчеством и благотворительностью. Потапенко подробно освещает свою жизнь на родине, будто пытается опровергнуть нелестные слова в свой адрес о том, что он отсиживается по заграницам, пока в стране война.

Также он всячески подчеркивает, что в его семейном союзе с певицей Настей Каменских нет никаких проблем. К примеру, недавно на его странице в Instagram появился новый снимок с супругой, который теперь - большая редкость.

На фото пара гуляет на свежем воздухе в спортивной одежде - до полномасштабной войны они нередко практиковали совместные занятия спортом на природе.

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"Как любая влюбленная пара, мы счастливы иметь возможность уделить время и внимание исключительно друг другу. Когда мы вместе, то все время проводим вместе – готовим еду, валяемся под одеялом, обнимаемся, а ночью теряем нервные клетки от ракетных обстрелов и тревог", - подписал фотографию Потап.

К слову, позже снимок исчез из его социальных сетей.

Потап рассказал, как сейчас проводит время с Настей Каменских / instagram.com/realpotap

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