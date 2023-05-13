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Лорак и Повалий не оставляют попыток дать концерт в Москве

Алена Кюпели
13 мая 2023, 12:56 обновлено 13 мая, 13:33
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Ани Лорак и Таисия Повалий вовсю стараются наладить свои жалкие жизни в террористической России.
Лорак, Повалий
Лорак и Повалий стараются заработать в России / соцсети

Украинские певицы-запроданки Ани Лорак и Таисия Повалий, которые встали на сторону России, не оставляют попыток заработать в их любимой террористической России.

И это несмотря на то, что и одной, и другой, уже отменили несколько концертов, указав на дверь.

В частности, Лорак в недавнем интервью российской пропагандистке заявила, что не поддерживала украинскую армию, которая, в том числе защищает и ее дом. Между тем, это не помешало российским властям отменить ее концерты в нескольких российских городах.

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В то же время, на официальном сайте певицы сообщается о концертах в Казахстане и Узбекистане в мае. На сентябрь намечено одно шоу в Москве. Лорак все еще надеется заработать свои кровавые рубли в России. Ожидается, что на сцену также выйдет путинист, который спонсирует российскую армию, Филипп Киркоров.

У другой запроданки Повалий был запланирован тур по России, но несколько концертов весной отменили без указания причин. Тем не менее она стала гостьей музыкального шоу "Моя мелодия" вместе с Любовью Успенской, Ильдаром Абдразаковым и Ярославом Сумишевским. А 9 мая выступала на концерте ко Дню Победы, пишет РИА Новости.

Отмена концертов Лорак в России

Стоит отметить, что недавно Ани Лорак дала якобы благотворительный акустический концерт, полученные средства от которого должны были пойти "людям, которые нуждаются в помощи".

По словам предательницы, нужна была помощь женщинам (Лорак не говорит украинкам, хотя это имеется ввиду), которые остались без крыши над головой. Позже оказалось, что она помогала людям, который пострадали от российской агрессии.

Отметим, что ранее стало известно о том, что объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре. "Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", - говорит чиновник.

Он также добавил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут здесь зарабатывать.

Теперь же, вслед за Краснодаром, концерт отменили в Ростове, также под вопросом её выступление в Воронеже. А общественники, по информации медиа, требуют признать украинскую певицу, которая пытается "усидеть на двух стульях", иноагентом. "Обращение уже в Генпрокуратуре", - сообщают РосСМИ.

Испугавшись того, что она лишится своего единственного заработка, Лорак поспешила оправдаться и заявила, что украинские власти поставили ей ультиматум.

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